Дизайнеры из Бельгии создали коллекцию мебели из мусора – фото

Дизайнеры Ромен Коппин и Алексис Бонду создали коллекцию сюрреалистической мебели, сделанной из мусора и найденных предметов. Коллекция уже успела закончиться.

Всего представлено 10 альтернативных образцов, пишет Dezeen.

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Для своих работ дизайнеры использовали мебель, которую выбросили другие магазины. Также использовались материалы, собранные в мастерской ателье. Среди прочего присутствуют дерево, металл, пенопластик и пластик.



В моделях больше деревянных элементов / фото: Dezeen

Нам понадобилось почти две недели, чтобы собрать вещи и правильно их разобрать в мастерской,

– отметили дизайнеры.



Дизайнеры специально не искали никаких материалов / фото: Dezeen

По словам Коппина и Бонду, мебель из вторичного материала они использовали как противовес традиционной дизайнерской мебели.



Не все творения имеют практическое применение / фото: Dezeen

Мы начали складывать вещи из этого склада, проверяя комбинации и контрасты. Затем мы добавляли орнаменты, краски, поверхностные работы и детали отделки,

– делятся впечатлениями дизайнеры.



Некоторые из них совсем причудливые / фото: Dezeen

Все сочетания были сделаны на интуитивном уровне. По словам создателей, они не имели четкого проекта как должна была выглядеть та или иная модель.



Дизайнеры не тратили время на разработку проектов / фото: Dezeen

Коллекцию представили в бельгийском городе Антверпен на выставке "Everyday" с декабря 2019 года по январь 2020.



Такой стеллаж тоже вряд ли найдет применение на практике / фото: Dezeen

Дизайнеры рассказали, что на них "полностью влияют идеи максимализма".



Такая мебель меняет наше представление о дизайнерских творения​х / фото: Dezeen



Дизайнеры познакомились, когда вместе учились в университете / фото: Dezeen

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Такое искусство тоже заслуживает признания​ / фото: Dezeen

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