Дизайнеры превратили тесную киевскую квартиру в современное жилое пространство – фото

Дизайнеры Александр Ивасив и Юлия Ткаченко создали современную минималистичную квартиру в старом тесном помещении. Вместо большинства стен в квартире висят кобальтовые шторы.

Общая площадь квартиры 65 квадратных метров, пишет Dezeen.

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Старое планирование предусматривало большое количество стен и лишь уменьшало и без того маленькое пространство. По заказу молодой пары дизайнеры масштабно переделали маленькую квартиру в большое светлое пространство.



65 квадратных метров – типичная площадь квартиры в Украине / фото: Dezeen

После реновации осталась только одна стена, отделяющая спальню от остального жилого пространства. Тяжелые синие шторы только зонируют пространство в квартире.



Дизайнеры не придерживались одной цветовой гаммы / фото: Dezeen

Замысел состоит в том, чтобы сбалансировать яркие цветовые акценты и сделать пространство более ярким и "воздушным", сохраняя некоторую строгость,

– рассказали дизайнеры.

Потолок из бетонной плиты просто окрашен в белый цвет по всей квартире. Дизайнеры также использовали дубовое напольное покрытие.

Владельцы квартиры попросили в квартире офисную зону.



Офисная зона тоже отделяется от общего жилого пространства лишь шторой / фото: Dezeen

Конкретным запросом владельца квартиры было обустройство рабочего места, где он сможет заниматься любимым делом – созданием электронной музыки,

– отметили дизайнеры.

В спальне также поставили туалетный дубовый столик с круглым зеркалом. Гардероб отделен от спальни теми же голубыми шторами.



Минималистическими идеями пронизан интерьер всей квартиры / фото: Dezeen

Зеркальные панели в гостиной, ванной комнате и спальне создают иллюзию "бесконечного пространства".

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Так выглядит ванная изнутри / фото: Dezeen

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