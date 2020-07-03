Студия дизайна интерьера Deferrari + Modesti отремонтировала дом в городе Прато, что в Италии. Кроме расширения пространства, дизайнеры использовали в интерьере модный в этом году синий цвет. Однако главной особенностью дома являются ступеньки, которые служат для детей лестницей для альпинизма.

Ранее двухэтажный дом близ Тосканы, который был построен в 1980-х годах, был в непригодном для проживания состоянии и нуждался в полной реконструкции, пишет Dezeen.

К слову: Классический минимализм в интерьере: пример квартиры в Киеве – фото

Жилые площади на первом этаже расположены на трех разных уровнях. Дизайнеры разделили пространство на отдельные зоны – гостиную, уголок для чтения и музыки, столовую и кухню. Несмотря на разделение, вся мебель здесь окрашена в ярко-синий цвет.



Синий – признан цветом года / Фото Dezeen

Верхний этаж используется как жилая зона и зона для обучения и вмещает дополнительную ванну, а также большую террасу.



Пространства здесь удачно зонированы / Фото Dezeen

На обоих уровнях цвет пола призван контрастировать со стенами и мебелью.

Клиент не дал нам конкретных указаний или не делал особых запросов относительно лестничной клетки,

– рассказали представители компании.



Лестничная клетка является мечтой для многих детей / Фото Dezeen

Главной особенностью интерьера является лестничная клетка. Здесь она сделана так, чтобы удовлетворить любовь самых маленьких членов семьи к альпинизму. Лестница изготовлена из дерева и обшита перфорированным листовым металлом, который позже покрасили в синий цвет.

Вас заинтересует: Ремонт с использованием полупрозрачного стекла: креативная реновация пространства квартиры из Бразилии



Одна из стен гостиной полностью стеклянная / Фото Dezeen

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке