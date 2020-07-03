Для большой семьи: фото интерьера дома с лестницей, которая приспособлена к альпинизму
Студия дизайна интерьера Deferrari + Modesti отремонтировала дом в городе Прато, что в Италии. Кроме расширения пространства, дизайнеры использовали в интерьере модный в этом году синий цвет. Однако главной особенностью дома являются ступеньки, которые служат для детей лестницей для альпинизма.
Ранее двухэтажный дом близ Тосканы, который был построен в 1980-х годах, был в непригодном для проживания состоянии и нуждался в полной реконструкции, пишет Dezeen.
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Жилые площади на первом этаже расположены на трех разных уровнях. Дизайнеры разделили пространство на отдельные зоны – гостиную, уголок для чтения и музыки, столовую и кухню. Несмотря на разделение, вся мебель здесь окрашена в ярко-синий цвет.
Синий – признан цветом года / Фото Dezeen
Верхний этаж используется как жилая зона и зона для обучения и вмещает дополнительную ванну, а также большую террасу.
Пространства здесь удачно зонированы / Фото Dezeen
На обоих уровнях цвет пола призван контрастировать со стенами и мебелью.
Клиент не дал нам конкретных указаний или не делал особых запросов относительно лестничной клетки,
– рассказали представители компании.
Лестничная клетка является мечтой для многих детей / Фото Dezeen
Главной особенностью интерьера является лестничная клетка. Здесь она сделана так, чтобы удовлетворить любовь самых маленьких членов семьи к альпинизму. Лестница изготовлена из дерева и обшита перфорированным листовым металлом, который позже покрасили в синий цвет.
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Одна из стен гостиной полностью стеклянная / Фото Dezeen