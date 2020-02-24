Для уединения: в Великобритании построили соломенный дом – фото

Пара художников Хизер и Иван Морисон открыли приют для уединения в заповеднике Кембриджшир. Домик внешне похож на копну соломы.

Одной из целей такого проекта является исследовать психическое здоровье людей, пишет Dezeen.

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Художников вдохновила книга Nature Cure, где автор рассказал, что прогулки по сельской местности помогли ему преодолеть депрессию.



В этом регионе страны стоги соломы – обычное явление / фото: Dezeen

Скульптура предлагает пространство для размышлений над тревожными мыслями, а также сосредоточения на окружающих пейзажах,

– рассказал один из авторов идеи Иван Моррисон.



Дерево и солома – два материала, которые использовали при строительстве / фото: Dezeen

Каркас для сооружения сделан из дерева, которое вырубили в собственном лесу Моррисонов, что на севере Уэльса. Древесина была обработана в мастерской самих художников, а работу с соломой вызвался провести местный мастер.

Сооружение имеет два узких, однако высокие входа.



Такой домик должен положительно влиять на психическое здоровье человека / фото: Dezeen

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Убежище возведено при поддержке художественного центра Wysing Arts Centre. Целью проекта является принести современное искусство в неожиданные места.



Уединиться может любой желающий / фото: Dezeen

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