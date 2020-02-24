Для уединения: в Великобритании построили соломенный дом – фото
Пара художников Хизер и Иван Морисон открыли приют для уединения в заповеднике Кембриджшир. Домик внешне похож на копну соломы.
Одной из целей такого проекта является исследовать психическое здоровье людей, пишет Dezeen.
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Художников вдохновила книга Nature Cure, где автор рассказал, что прогулки по сельской местности помогли ему преодолеть депрессию.
В этом регионе страны стоги соломы – обычное явление / фото: Dezeen
Скульптура предлагает пространство для размышлений над тревожными мыслями, а также сосредоточения на окружающих пейзажах,
– рассказал один из авторов идеи Иван Моррисон.
Дерево и солома – два материала, которые использовали при строительстве / фото: Dezeen
Каркас для сооружения сделан из дерева, которое вырубили в собственном лесу Моррисонов, что на севере Уэльса. Древесина была обработана в мастерской самих художников, а работу с соломой вызвался провести местный мастер.
Сооружение имеет два узких, однако высокие входа.
Такой домик должен положительно влиять на психическое здоровье человека / фото: Dezeen
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Убежище возведено при поддержке художественного центра Wysing Arts Centre. Целью проекта является принести современное искусство в неожиданные места.
Уединиться может любой желающий / фото: Dezeen
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