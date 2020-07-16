Дом без окон: фото роскошной виллы открытого типа из Бразилии
Вилла расположена на окраине Сан-Паулу и имеет площадь 500 квадратных метров. Дизайн создан местным архитектором с минимальным вмешательством в участок. Несмотря на бетон и песок, которые доминируют в каркасе здания, дизайн не похож на индустриальный или лофт. Мягкости пространства придает открытость плану виллы, а также водопад во внутреннем дворике.
Сан-Паулу является одним из самых густонаселенных городов Бразилии, пишет Dezeen.
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По словам владельца, он хотел интегрированного пространства, где бы экстерьер плавно переходил в интерьер помещения.
Цвета экстерьера здесь в серой палитре / Фото Archdaily
Мои дома никоим образом не касаются устаревшей архитектуры. Напротив, я создавал проект, который вполне соответствует настоящему. Думаю, дом подходит под эти критерии,
– рассказывает один из дизайнеров.
Несмотря на отсутствие окон, дом получает естественный свет через открытый план / Фото Archdaily
В студии предлагают диалог между искусственным – бетоном, который изготовлен человеком, и песком, который является природным элементом. В доме нет окон, однако выглядит он как большой балкон.
Водопад у входа наполняет бассейн у дома / Фото Archdaily
Внутри можно увидеть минималистичный дизайн с однотонными цветами – от серого до песочного.
На крытой террасе есть искусственный камин и большой диван / Фото Archdaily
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Еще одной особенностью дома является римский водопад, который расположен непосредственно перед входом. Внутри кроме привычных комнат есть гостиная, которая интегрирована со спальней, а также турецкая баня.
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