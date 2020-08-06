В испанской столице дизайнерская компания Run Run Run разработала дизайн для помещения, которое расположено на первом этаже многоквартирного дома. Пространство вмещает ресторан, бар и спортзал. Облицовка и элементы декора в заведении вместе создают очень непривычный интерьер.

Заведение работает как городская техно-ферма, пишет Archdaily.

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По словам дизайнеров, интерьер разработан таким образом, чтобы способствовать индивидуализму, который приобрел новую волну популярности на гребне пандемии.



В интерьере преобладает желтый цвет / Фото Archdaily

В общем заведение можно охарактеризовать как здание, которое встроено в другое здание. Ведь заведение имеет собственные стены и даже крышу.



Еду выращивают просто в ресторане / Фото Archdaily

Интересно, что в пространстве между стенами выращиваются растения, которые потом готовят в ресторане. В небольшой теплице также размещены душевые кабины, шкафчики и кухня.



Душевая кабина здесь тоже расположена за стеклом / Фото Archdaily

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Все пространство построено вокруг открытой кухни, которая предлагает альтернативу разделению между рабочими зонами и зонами питания.

Смотрите больше фото удивительного интерьера здания в здании: