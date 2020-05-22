Дом сквозняков: фото интерьера жилья в Таиланде с озером внутри
В Таиланде появился дом, который внутри разделяет сад с озером. Такая экологическая инициатива помогает жителям совместить пребывание дома с пребыванием на природе. Самое интересное, что внутренние стены в доме отсутствуют.
Владельцем дома является основатель музыкального общества господин Наронгвит, пишет Archdaily.
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Первоочередное, на чем сосредоточились дизайнеры – оптимизация панорамного вида на озеро, которая напоминала атмосферу амфитеатра. В результате решили забрать все внутренние стены.
Гостиная в доме вообще не имеет боковых стен / Фото: Archdaily
Панорамный вид на озеро, с этого места, играет важную роль в напоминании владельцу об идеальном доме, где он окружен природой, между озером и небом,
– рассказали разработчики проекту.
Пространство разработано так, чтобы из спальни можно было увидеть озеро, но из гостиной или других комнат не просматривалась сама спальня.
У спальни есть таки одна стена, чтобы обеспечить владельцу приватность / Фото: Archdaily
Стены присутствуют только с внешней стороны здания, чтобы скрыть все внутреннее пространство от посторонних глаз.
Выбранные материалы для этого дома были воодушевлены отделкой владельца предыдущего дома. Они были оформлены в стиле лофт, с эклектичной смесью европейских старинной мебели.
Чтобы не нарушать стиль, дизайнеры использовали кирпичную плитку. Однако владелец не хотел глухих стен, поэтому приняли решение возвести "дырявые стены".
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Такие стены создают хорошую вентиляцию, что очень важно для помещения в душном климате.
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