Дом сквозняков: фото интерьера жилья в Таиланде с озером внутри

В Таиланде появился дом, который внутри разделяет сад с озером. Такая экологическая инициатива помогает жителям совместить пребывание дома с пребыванием на природе. Самое интересное, что внутренние стены в доме отсутствуют.

Владельцем дома является основатель музыкального общества господин Наронгвит, пишет Archdaily.

Вас может заинтересовать: Лофт в интерьере: пример удачного сочетания дерева и атмосферы чердака – фото

Первоочередное, на чем сосредоточились дизайнеры – оптимизация панорамного вида на озеро, которая напоминала атмосферу амфитеатра. В результате решили забрать все внутренние стены.



Гостиная в доме вообще не имеет боковых стен / Фото: Archdaily

Панорамный вид на озеро, с этого места, играет важную роль в напоминании владельцу об идеальном доме, где он окружен природой, между озером и небом,

– рассказали разработчики проекту.

Пространство разработано так, чтобы из спальни можно было увидеть озеро, но из гостиной или других комнат не просматривалась сама спальня.



У спальни есть таки одна стена, чтобы обеспечить владельцу приватность / Фото: Archdaily

Стены присутствуют только с внешней стороны здания, чтобы скрыть все внутреннее пространство от посторонних глаз.

Выбранные материалы для этого дома были воодушевлены отделкой владельца предыдущего дома. Они были оформлены в стиле лофт, с эклектичной смесью европейских старинной мебели.

Чтобы не нарушать стиль, дизайнеры использовали кирпичную плитку. Однако владелец не хотел глухих стен, поэтому приняли решение возвести "дырявые стены".

К теме: Как обустроить полностью деревянный интерьер дома: пример из Австралии – фото

Такие стены создают хорошую вентиляцию, что очень важно для помещения в душном климате.

Смотрите больше фото дома из Таиланда:

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке