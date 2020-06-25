В городе Сурат, в Индии, архитекторы создали дом в форме улья. Владельцем здания стал человек, который работает на компанию, занимающуюся изготовлением машин для алмазной промышленности. Дом построен с учетом всех особенностей климата и ландшафта и довольно стильный.

По словам разработчиков, эта конструкция будет "умной", пишет Archdaily.

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Внешняя форма здания похожа на угловую V-образную структуру, которая ориентирована на зеленые просторы, раскинувшиеся вокруг дома. Фасад в виде пчелиных сот, кроме эстетической ценности, технически действует как теплоизоляция, снижая общую температуру внутри.



Пчелиные соты легли в основу фасада дома / Фото Archdaily

Интерьер здесь лишен перегородок, а просторы чередуются от приватных до общих с помощью зонирования разными способами. Наверх можно добраться с помощью скульптурных лестниц, здесь располагаются две спальни.

Связь с природой здесь остается устойчивой благодаря наличию небольшого сада у каждой спальни.

Владелец лично контролировал дизайнеров, которые разрабатывали интерьер / Фото Archdaily

Каждый элемент как интерьера, так и экстерьера был тщательно продуман. Определенная избыточность декора, по сегодняшним меркам, компенсируется стилем. Ведь каждая деталь здесь имеет светлый коричневый цвет.

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