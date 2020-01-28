Дом под Киевом победил на международном конкурсе в США

Дом Шкруба от украинской архитектурной мастерской Sergey Makhno получил золотую награду в номинации "Профессиональный дизайн интерьера". Эта победа первая для украинцев на конкурсе IDA в этом году.

Награждение традиционно состоялось в Лос-Анджелесе, об этом говорится на официальном сайте IDA.

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Этой премии уже 13 лет, а ее цель – признание умного и устойчивого дизайна, а также популяризация легендарных дизайнеров и открытие новых талантов.



Дом сделан из экологических материалов / фото: IDA

Дом Шкруба расположен недалеко от Киева. Его построил основатель студии Сергей Махно для своей семьи. Дом сделан в современном украинском стиле.



В доме много дерева и глины / фото: IDA

Крыша жилья изготовлена из камыша, на стенах глина в 9 различных техниках мазания. Потолок деревянный. Материал для него привезли из старых домов и сараев из Западной Украины.

По словам Сергея Махно, о победе в конкурсе они узнали в день рождения компании, которой в этом году уже 17.



На верхнем этаже, среди прочего, расположены спальни / фото: IDA

Эта новость не о том, что наша студия одержала победу. Это о том, что заинтересованность мира к современному украинскому дизайну, к нашей культуре растет. Ведь дом Шкруба – это празднование украинских традиций. Мы не всегда понимаем, но точно чувствуем "свое" – оно дает силу,

– рассказал директор мастерской.



Дом был высоко оценен составителями рейтинга / фото: IDA

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У здания два этажа. На первом разместили библиотеку, кафетерий с экспозицией из живых цветов и авторских светильников под потолком. На втором – лектории и кинотеатр. Все помещения имеют мощную шумоизоляцию, выполнены из износостойких материалов и оснащены современной техникой. Тематические зоны разделены по цветам и материалам.

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