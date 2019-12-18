Дом с цокольным этажом: особенности конструкции, плюсы и минусы такого выбора

С нынешними технологиями и материалами подвалы в домах легко защитить от влаги и холода. Именно поэтому обустройство цокольных этажей в частных домах становится популярнее с каждым годом. Какие плюсы и минусы, а также особенности цокольных этажей – в нашем материале.

Перед строительством дома с цокольным этажом нужно изучить все особенности грунта вашего участка. Иногда приходится проводить дополнительные работы.

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Особенности строительства цокольного этажа

Глубина



Перед строительством нужно выкопать глубокий котлован / фото: Тривита

Этаж считается цокольным только тогда, когда он частично углублен в грунт. Перекрытие в таком доме должно располагаться выше уровня земли от двух метров и выше.

Высота потолка

Сам этаж не будет считаться полноценным, если высота комнат будет ниже чем два метра. Это правило особенно актуально, если у вас есть ограничение на количество этажей.

Устойчивость

Если грунт, на котором будет стоять дом, недостаточно устойчив, то нужно сделать песчаную подушку 15 сантиметров толщиной. На нее заливают бетонную смесь, укрепляя арматурой для долговечности и прочности. Уже тогда можно выкладывать стены.

Плюсы и минусы дома с цокольным этажом

Преимущества



В цоколе удобно устанавливать зоны отдыха с настольными играми / фото: Pogreb

Площадь

Почти вдвое увеличивает полезную площадь. Если площадь вашего дома 10 на 10 метров, то вы получаете дополнительных 100 квадратных метров полезной площади.

Экономия

При наличии теплого цокольного этажа весь дом автоматически станет теплее. Наличие цоколя поможет сэкономить на отоплении всего дома.

Многофункциональность

Если ваш дом расположен на склоне холма, то цокольный этаж станет практичным решением.

Недостатки



Дома с цоколями всегда стоят дороже / фото: Vizitmebel

Цена

Цокольный этаж в доме – удовольствие не из дешевых. Обустройство жилой площади, которая частично углублена в землю, требует более высоких затрат чем строительство обычного этажа.

Требовательность

Не на всех участках разрешено строить цокольные этажи из-за, например, близости грунтовых вод. Иногда приходится даже подвозить дополнительную землю.

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Сложность

Строительство цоколя требует дополнительного утепления и гидроизоляции. Также после окончания работ остается много лишнего грунта.

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