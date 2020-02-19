Дом-шале: на Гавайях построили дом с шикарным видом на Тихий океан – фото
Дом, где площадь крыши превышает объем самого дома – это о шале. Именно балансируя между традиционными домами гавайцев и современностью, американская фирма Walker Warner Architects построила дом-шале на Большом острове Гавайи.
О реализован архитектурный проект пишет Dezeen.
К слову: Дом с глазами: В Австрии построили необычный дом с видом на Альпы – фото
Жилье площадью 445 квадратных метров расположено на холме, поэтому из окон открывается вид на Тихий океан и соседний остров Мауи.
В доме есть все необходимое / фото: Dezeen
Двор дома обставлен деревянными щитами, а дизайн экстерьера воспроизводит внешний вид традиционных для Гавайев домов-шале.
Лучший вид на океан открывается из гостиной и спален / фото: Dezeen
Множество переплетенных колонн, "соломенные" кровли и ромбовидные оконные и дверные проемы – это современная интерпретация ранних гавайских укрытий,
– рассказал представитель компании.
На острове много зелени / фото: Dezeen
На первом этаже дом имеет гараж и рекреационное помещение. Последнее даже имеет застекленный уголок с раздвижными панелями. Также на первом уровне есть стеклянная гостиная, которая соединяется с внутренним двориком, который накрыт подвесной крышей.
Вас может заинтересовать: Сочетание стекла и бетона: польский художница открыла креативную студию – фото
Такие дома лучше всего подойдут для тропического или субтропического климата/ фото: Dezeen
На двух других этажах расположены спальни и гостевой люкс. Хозяйственная часть включает частный двор и библиотеку. Также отдельно от дома расположены домашняя кухня, гостиная и столовая.
А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке