Дом-шале: на Гавайях построили дом с шикарным видом на Тихий океан – фото

Дом, где площадь крыши превышает объем самого дома – это о шале. Именно балансируя между традиционными домами гавайцев и современностью, американская фирма Walker Warner Architects построила дом-шале на Большом острове Гавайи.

О реализован архитектурный проект пишет Dezeen.

К слову: Дом с глазами: В Австрии построили необычный дом с видом на Альпы – фото

Жилье площадью 445 квадратных метров расположено на холме, поэтому из окон открывается вид на Тихий океан и соседний остров Мауи.



В доме есть все необходимое / фото: Dezeen

Двор дома обставлен деревянными щитами, а дизайн экстерьера воспроизводит внешний вид традиционных для Гавайев домов-шале.



Лучший вид на океан открывается из гостиной и спален / фото: Dezeen

Множество переплетенных колонн, "соломенные" кровли и ромбовидные оконные и дверные проемы – это современная интерпретация ранних гавайских укрытий,

– рассказал представитель компании.



На острове много зелени / фото: Dezeen

На первом этаже дом имеет гараж и рекреационное помещение. Последнее даже имеет застекленный уголок с раздвижными панелями. Также на первом уровне есть стеклянная гостиная, которая соединяется с внутренним двориком, который накрыт подвесной крышей.

Вас может заинтересовать: Сочетание стекла и бетона: польский художница открыла креативную студию – фото



Такие дома лучше всего подойдут для тропического или субтропического климата/ фото: Dezeen

На двух других этажах расположены спальни и гостевой люкс. Хозяйственная часть включает частный двор и библиотеку. Также отдельно от дома расположены домашняя кухня, гостиная и столовая.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке