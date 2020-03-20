Дом в виде сапога и картофеля: Airbnb выделит деньги на странные архитектурные проекты – фото
Известный букинговый сервис Airbnb выделит 1 миллион долларов для строительства 10 необычных домов. Среди претендентов дом-сапог и дом-картофель.
О фонде Airbnb сообщило известное архитектурное издание Archdaily.
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Победителей будет отбирать актер Билли Портер.
Уникальный фонд от Airbnb даст возможность людям создавать новые пространства со смелой, образной и фантастической архитектурой,
– рассказал партнер фонда Фокке Морел.
Единственное условие для участников конкурса – ваш проект должен демонстрировать свежесть идеи, а также сохранять свет.
Всего будет 10 победителей, каждый из которых получит по 100 тысяч долларов на воплощение своей идеи в жизнь. Заявки можно подавать до 15 апреля, а уже 15 мая определят победителей.
Отправить свой проект можно тут.
К вашему вниманию несколько претендентов на приз
Дом-сапог является одним из претендентов на приз /фото: Archdaily
А как вам идея пожить в пасти кита? / фото: Archdaily
Есть вариант с домом-картошкой / фото: Archdaily
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Один из претендентов разработал проект жилья в форме слона / фото: Archdaily
А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке