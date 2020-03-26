Дом-зеркало посреди Альп: невероятные фото и для чего его построили
Художник из Америки Дуг Эйткен установил среди заснеженных гор швейцарского курорта Гштад облицованный зеркалами дом. Больше фото и детали проекта в нашем материале.
Сооружение имеет символическое название – "Мираж". Отражая окружающие пейзажи, практически растворяется в них. Проект дома создали для достижения калейдоскопического эффекта, пишет Dezeen.
К теме: Дом в виде сапога и картофеля: Airbnb выделит деньги на странные архитектурные проекты – фото
Спроектировали дом по примеру традиционного американского ранчо 20-30 годов прошлого века. Зеркалами облицевали не только внешние, но и внутренние стены.
Этот архитектурный проект не является жилым / фото: Deezen
"Мираж" меняется почти в виде хамелеона и в этом его основная особенность,
– отмечает художник.
Дом Эйткена является арт-инсталляцией. Простоит он в горах в течение 2-х лет.
Инсталляция выглядит футуристично / фото: Deezen
Каждый желающий может свободно зайти внутрь и оценить впечатляющий эффект, который создают зеркальные поверхности в окружении живописного горного ландшафта.
А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке