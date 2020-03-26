Дом-зеркало посреди Альп: невероятные фото и для чего его построили

Художник из Америки Дуг Эйткен установил среди заснеженных гор швейцарского курорта Гштад облицованный зеркалами дом. Больше фото и детали проекта в нашем материале.

Сооружение имеет символическое название – "Мираж". Отражая окружающие пейзажи, практически растворяется в них. Проект дома создали для достижения калейдоскопического эффекта, пишет Dezeen.

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Спроектировали дом по примеру традиционного американского ранчо 20-30 годов прошлого века. Зеркалами облицевали не только внешние, но и внутренние стены.



Этот архитектурный проект не является жилым / фото: Deezen

"Мираж" меняется почти в виде хамелеона и в этом его основная особенность,

– отмечает художник.

Дом Эйткена является арт-инсталляцией. Простоит он в горах в течение 2-х лет.



Инсталляция выглядит футуристично / фото: Deezen

Каждый желающий может свободно зайти внутрь и оценить впечатляющий эффект, который создают зеркальные поверхности в окружении живописного горного ландшафта.

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