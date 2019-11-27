Двери гармошка: их типы, преимущества и недостатки
Самым большим преимуществом дверей гармошки является экономия полезной площади комнаты. Если у вас однокомнатная квартира и каждый квадратный метр на вес золота – установите дверь гармошку. О плюсах и минусах такого выбора – в нашем материале.
Этот тип дверей трудно назвать дверью в классическом понимании этого слова. Двери гармошка – это скорее деревянная ширма.
Похожее: Раздвижные двери в доме: виды и особенности конструкции – фото
Типы дверей гармошек
- глухие (изготавливаются из целого деревянного массива);
- со вставками (вставки бывают стеклянными и пластмассовыми).
Как и все типы дверей – двери гармошки имеют свои плюсы и минусы.
Преимущества и недостатки дверей гармошек
Преимущества
Пример стильных дверей из цельного массива / фото Маркет Двери
Экономия пространства – большое преимущество таких дверей. Если классическим дверям для открывания потребуется площадь радиусом, который равен их ширине (это как минимум 600 миллиметров), то двери гармошка займут не более 100-150 миллиметров этой площади.
Легкий монтаж. Действительно монтировать такие двери не сложнее, чем карниз для штор. Вам понадобится минимальное количество инструментов и навыков.
Цена. Двери гармошка дешевле классических аналогов. Однако критики говорят, что такой тип дверей не оправдывает даже те деньги, которые за них надо отдать.
Вас может заинтересовать: Шкафы-купе: виды и механизм движения дверей
Недостатки
Стеклянные вставки сильно меняют внешний вид дверей / фото: Sdelaidver
Недостаточная звукоизоляция. Большое количество щелей в дверях гармошках не способствует хорошей звукоизоляции. Такие двери вряд ли подойдут для жилых или спальных комнат.
Тепло и запахи не задерживаются. Эта проблема заставит задуматься, стоит ли устанавливать такие двери в кухню или ванную.
Часто выходят из строя. Механизм дверей гармошек в несколько раз сложнее механизма классических дверей. Большое количество мелких деталей не могут служить вечно и со временем они начнут все чаще заклинивать.
А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке