Двери гармошка: их типы, преимущества и недостатки

Самым большим преимуществом дверей гармошки является экономия полезной площади комнаты. Если у вас однокомнатная квартира и каждый квадратный метр на вес золота – установите дверь гармошку. О плюсах и минусах такого выбора – в нашем материале.

Этот тип дверей трудно назвать дверью в классическом понимании этого слова. Двери гармошка – это скорее деревянная ширма.

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Типы дверей гармошек

глухие (изготавливаются из целого деревянного массива);

со вставками (вставки бывают стеклянными и пластмассовыми).

Как и все типы дверей – двери гармошки имеют свои плюсы и минусы.

Преимущества и недостатки дверей гармошек

Преимущества



Пример стильных дверей из цельного массива / фото Маркет Двери

Экономия пространства – большое преимущество таких дверей. Если классическим дверям для открывания потребуется площадь радиусом, который равен их ширине (это как минимум 600 миллиметров), то двери гармошка займут не более 100-150 миллиметров этой площади.

Легкий монтаж. Действительно монтировать такие двери не сложнее, чем карниз для штор. Вам понадобится минимальное количество инструментов и навыков.

Цена. Двери гармошка дешевле классических аналогов. Однако критики говорят, что такой тип дверей не оправдывает даже те деньги, которые за них надо отдать.

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Недостатки



Стеклянные вставки сильно меняют внешний вид дверей / фото: Sdelaidver

Недостаточная звукоизоляция. Большое количество щелей в дверях гармошках не способствует хорошей звукоизоляции. Такие двери вряд ли подойдут для жилых или спальных комнат.

Тепло и запахи не задерживаются. Эта проблема заставит задуматься, стоит ли устанавливать такие двери в кухню или ванную.

Часто выходят из строя. Механизм дверей гармошек в несколько раз сложнее механизма классических дверей. Большое количество мелких деталей не могут служить вечно и со временем они начнут все чаще заклинивать.

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