Джеймс Бонд позавидует: как выглядят настоящие апартаменты на воде – фото
Купить дом на воде и почувствовать себя "агентом 007" можно за почти полмиллиона долларов.
Вдохновившись фильмом о Джеймсе Бонде французский архитектор Жан-Мишель Дюкансель спроектировал настоящий плавучий дом и назвал его Anthenea. Прототипом его творения стало убежище главного врага Бонда миллионера Карла Стромберга в фильме "Шпион, который меня любил" (1977). Тот жил в комплексе "Атлантида" посреди океана.
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Что известно о реальных апартаментах? Корпус дома сделан из стекловолокна и покрыт солнечными панелями. Автономная станция построена из экологичных материалов и вовсе не зависит от удаленности до суши.
Внутри 3 основные комнаты: гостиная, спальня с джакузи и зона отдыха на крыше. Интерьер оформлен в бежевых тонах, а вся мебель продумана таким образом, чтобы не занимать лишнего пространства.
Интерьер плавучих апартаментов Anthenea: смотрите фото
В гостиной есть мини-бар и панорамное окно, сквозь которое можно наблюдать за жизнью под водой.
На проектирование этого дома-корабля французскому архитектору понадобилось 15 лет и сейчас он продает его за 480 тысяч долларов США.
Плавучие апартаменты Anthenea: смотрите видео
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