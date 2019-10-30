Джеймс Бонд позавидует: как выглядят настоящие апартаменты на воде – фото

Купить дом на воде и почувствовать себя "агентом 007" можно за почти полмиллиона долларов.

Вдохновившись фильмом о Джеймсе Бонде французский архитектор Жан-Мишель Дюкансель спроектировал настоящий плавучий дом и назвал его Anthenea. Прототипом его творения стало убежище главного врага Бонда миллионера Карла Стромберга в фильме "Шпион, который меня любил" (1977). Тот жил в комплексе "Атлантида" посреди океана.

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Что известно о реальных апартаментах? Корпус дома сделан из стекловолокна и покрыт солнечными панелями. Автономная станция построена из экологичных материалов и вовсе не зависит от удаленности до суши.

Внутри 3 основные комнаты: гостиная, спальня с джакузи и зона отдыха на крыше. Интерьер оформлен в бежевых тонах, а вся мебель продумана таким образом, чтобы не занимать лишнего пространства.

Интерьер плавучих апартаментов Anthenea: смотрите фото

В гостиной есть мини-бар и панорамное окно, сквозь которое можно наблюдать за жизнью под водой.

На проектирование этого дома-корабля французскому архитектору понадобилось 15 лет и сейчас он продает его за 480 тысяч долларов США.

Плавучие апартаменты Anthenea: смотрите видео

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