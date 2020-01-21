Единение с природой: в Армении построят стильный отель в горах – фото

В провинции Лори, что на севере Армении, построят новый курорт для путешественников. Здание спроектировано в виде пещеры.

О планах архитектурной студии Павла Калустяна сообщает The Calvert Journal.

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Предполагается, что курорт будет одноэтажной конструкцией, содержащей 20 отдельных апартаментов, а также спа-центр и открытый бассейн.



"Змея" будет простираться высоко в горах / фото: The Calvert Journal

Здание расположится рядом с нынешним развлекательным центром и будет иметь железобетонную крышу и большие панорамные окна.

Вдохновлять посетителя желанием почувствовать природу, без особых усилий открывать новые перспективы в ландшафте и раскрыть мир поэзии и чуткости,

– так комментирует задачи нового курорта Павел Калустян.



Отель расположится возле водоема / фото: The Calvert Journal

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Строительство должно начаться в мае 2020 года.

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