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Единение с природой: в Армении построят стильный отель в горах – фото

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Строительство стартует уже в этом году / Map.me

В провинции Лори, что на севере Армении, построят новый курорт для путешественников. Здание спроектировано в виде пещеры.

О планах архитектурной студии Павла Калустяна сообщает The Calvert Journal.

К слову: Пентхаус с видом на Центральный парк в Нью-Йорке выставлен на продажу: фото

Предполагается, что курорт будет одноэтажной конструкцией, содержащей 20 отдельных апартаментов, а также спа-центр и открытый бассейн.


"Змея" будет простираться высоко в горах / фото: The Calvert Journal

Здание расположится рядом с нынешним развлекательным центром и будет иметь железобетонную крышу и большие панорамные окна.

Вдохновлять посетителя желанием почувствовать природу, без особых усилий открывать новые перспективы в ландшафте и раскрыть мир поэзии и чуткости,
– так комментирует задачи нового курорта Павел Калустян.


Отель расположится возле водоема / фото: The Calvert Journal

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Строительство должно начаться в мае 2020 года.

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Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Новости Армении Ремонт Идеи для экстерьера Дизайн Архитектура
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