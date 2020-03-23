Еврейский стиль в интерьере: особенности и базовые правила обустройства

Еврейский народ чтит свои традиции не только по религии или одежде, но и в интерьере. Сегодня евреи ценят минимализм, но в то же время особое внимание уделяют декору и удобству. Как правильно обустроить жилье в еврейском стиле и какие особенности интерьера в еврейском стиле – читайте в нашем материале.

История еврейского народа дала отпечаток на теперешнее понимание удобного интерьера в еврейском стиле.

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Особенности обустройства интерьера в еврейском стиле

Смесь культур

Минимализм лучше всего сочетается с еврейским стилем интерьера / фото: Pinterest

Из-за отсутствия собственного государства в течение многих лет, евреи жили в чужих странах. Именно поэтому интерьер жилищ отличался в зависимости от народа, рядом с которым они проживали. Самые популярные сочетания с американским и европейским стилем.

Простота и изысканность



Простота присуща еврейскому образу жизни / Фото: Pinterest

В еврейском стиле интерьера всегда будет доминировать простота и изысканность. Именно поэтому здесь вы никогда не наткнетесь на позолоченные подлокотники или ручки. Важным является подчеркивание своего статуса без демонстрации всего состояния. Все элементы интерьера должны быть многофункциональными.

Размеры помещения

Просторные комнаты – еще одна черта этого стиля. Тесное жилье никогда не удовлетворяет всех потребностей любого стиля, но для еврейского этот вопрос принципиален.

Облицовка стен



Картины должны украшать гостиную в еврейском стиле / фото: Pinterest

Стены чаще всего просто окрашиваются в однотонный пастельный цвет. Также их часто облицовывают иерусалимским камнем.

Освещение

Определенный аскетизм такого жилья компенсируется большим количеством света. В интерьере выполненном в еврейском стиле, всегда много настенных светильников, торшеров и других мелких элементов освещения.

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Декор



Даже вилки оформляются в форме семисвечника / фото: Pinterest

Подлинность всего проявляется именно в элементах декора. Семисвечники, свечи, изображение звезды Давида, и большое количество картин – все должно напоминать о традициях и истории народа.

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