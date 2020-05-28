Фасад из деревянных дощечек: в ЮАР построили общежития странной формы – фото

Проект студенческого общежития в городе Лимпопо базируется в помещении, где когда-то проводили свадьбы. Раньше здесь было лишь небольшое шале и банкетный зал. Новый проект предусматривает преобразование пространства на коммунальное общежитие на 200 мест.

Это первый проект местной архитектурной студии, который стремится применить традиции городской среды для сельских общин, пишет Archdaily.

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В конце концов единственное отличие здесь заключается в том, что этот проект окружен природой, а не урбанистическим пространством.



Студия планирует построить еще несколько таких общежитий / Фото Archdaily

Здания состоят из 14 комнат, которые содержат по две пары двухъярусных кроватей. Большинство кроватей имеют отдельное окно для улучшения вентиляции. Каждое из зданий общежития также имеет общее пространство на первом этаже, одно из которых библиотека, а другое – арт-центр.

Здания построены из простых строительных материалов таких как сталь, поликарбонат, дерево и гофрированные железо. Фасад общежитий облицован небольшими дощечками, чтобы защитить здание от жары.



Каждая из комнат имеет одинаковые окна / Фото Archdaily

Таким образом стены становятся затененными и обеспечивают комфортную внутреннюю температуру в жарком климате Лимпопо, где температура может достигать 40 градусов летом.

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