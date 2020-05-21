Фасад в виде помятой бумаги: преимущества использования панелей и фото

Облицовка фасадных стен дома панелями, внешне напоминающими мятую бумагу, не является новинкой на рынке, однако до сих пор остается оригинальным способом оформления внешнего вида помещения. Эффект помятой бумаги возникает вследствие использования полимербетона.

Именно этот материал используют из-за его легкого веса, пишет Archdaily. Читайте также: В Австралии построили терминал, фасад которого напоминает дерево, – фото Архитекторы отмечают, что полимербетон прекрасно отвечал эстетическим, формальным и конструктивным критериям, которых они стремились добиться.

Фасад в виде помятой бумаги становится все популярнее / фото: Archdaily Преимущества использования панелей в виде помятой бумаги

Внешне панели выглядят будто сделанные из камня / фото: Archdaily креативный дизайн;

легкий монтаж;

высокая ударная стойкость;

долговечность цвета;

устойчивый к промышленным и солевым средам;

высокая устойчивость к химическим веществам;

устойчивость к температурным колебаниям;

широкий спектр текстур и цветов;

простота в обслуживании.

На рынке представлены различные оттенки структуры / фото: Archdaily Вас может заинтересовать: Каменный век в архитектуре: в Лондоне открыли выставку домов, построенных из камня Толщина одной плиты такого материала составляет всего три миллиметра, а вес 33 килограмма.