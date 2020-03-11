Футуристический стиль в интерьере: особенности и советы по оформлению – фото
Минимализм в интерьере возник более 20 лет назад, однако и до сих пор держится среди топов для известных дизайнеров. Футуристический стиль – это попытка предсказать, как будет выглядеть архитектура в будущем. Какие особенности в обустройстве футуризма, а также советы по его оформлению – читайте в нашем материале.
Представление об интерьере будущего дизайнеры обычно черпают из литературных произведений и собственного видения.
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Каковы особенности оформления футуристического стиля
Материалы
Чаще всего в этом стиле делают гостиные / фото: Interior Design
Пластик, стекло и металл – три столпа на которых стоит весь футуризм в плане дизайна интерьеров. Однако с каждым годом в футуризме появляются новые материалы. Например, сейчас популярным становится фибергласс – сверхпрочный материал, который состоит из полимера и стекловолокна.
Цвета
Иногда для контраста используют яркие красные или желтые цвета / фото: Агромат
Футуризм всегда состоит из нескольких цветов, но всегда должен быть основной. Чаще всего в такой роли выступает белый или стальной цвета. Дополнительные, как правило, должны контрастировать и быть яркими.
Осветление
Мелкие осветительные элементы составляют общую композицию / фото: Rehouse
Важным фактором является как раз освещение. В футуристическом стиле отсутствуют центральные люстры. Вместо них в нишах в стенах и в сложных подвесных потолках размещают светодиодные ленты. Важно, чтобы все элементы были четко освещены.
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Мебель
Футуризм обустраивают и в частных домах и в квартирах / фото: Rehouse
Типичный футуризм должен иметь небольшое количество мебели и декора в интерьере. Однако, каждый предмет должен быть максимально функциональным. Но небольшое количество мебели может быть обманчивым. Ведь все кресла трансформируются в диваны, а шкафы встроенные в стены.
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