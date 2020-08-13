На популярном среди туристов курорте – острове Ибице, местная семейная пара создала проект футуристического интерьера для своего жилья. Апартаменты выполнены в фиолетовых тонах и частично облицованы популярной керамической плиткой тераццо.

По словам владельцев, во время разработки они вдохновлялись природой острова, пишет Archdaily.

Вас заинтересует: Индустриальный стиль: бетонный интерьер маленького дома из Австралии – фото

Закругленные формы и яркие элементы переносят нас в будущее, где человек и природа гармонично сосуществуют,

– говорят разработчики.

Интерьеры частично облицованы плиткой тераццо / Фото Archdaily

Кухонный гарнитур с гладкими формами и яркими акцентами изящно дополняет эту идею. Мебель здесь была разработана специально для этого проекта, чтобы подчеркнуть футуризм интерьера.

Из гостиной открывается вид на горы и море / Фото Archdaily

Также здесь присутствует большое количество окон, которые наполняют помещение естественным светом и напоминают о красоте природы.

Ванная также выдержана в общей стилистике / Фото Archdaily

Смотрите также: Многофункциональная мебель и собака: фото стильной двухкомнатной квартиры из Словении

В проекте не использована древесина вообще, ведь, по словам владельцев, таким образом они берегут природу и интегрируют архитектуру в естественную среду, не нарушая ее.

Смотрите больше фото интерьера дома из Ибицы: