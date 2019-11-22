Гараж с мансардой: выбираем материал для строительства

Чуть ли не каждый автолюбитель мечтает о месте, где можно было бы одновременно ухаживать за собственным авто и отдыхать после работы. Для того, чтобы совместить зону отдыха для себя и своей машины – существуют дома с гаражом и мансардой.

Мансардный дом позволит расширить полезное жилое пространство, и не будет занимать дополнительное место на участке. Читайте также: Дом из газобетона: плюсы и минусы конструкции Какие преимущества дает гараж с мансардой? компактность пространства;

возможность выйти в гараж, не выходя из дома;

комфортная температура в гараже;

экономия в строительстве. Материалы для строительства гаража с мансардой Деревянный брус

Дерево – отличный материал для гаражей в горной местности / фото: Pinterest Преимущества: Экологичность. Для создания бруса используется цельная древесина, больше проблем с клееным брусом. Однако, даже клееное дерево достаточно экологическое.

Экономия на материале. Строительство гаража из дерева не требует глубокого фундамента. Недостатки: Цена. Натуральное дерево сильно ценится, поэтому и стоит недешево.

Подверженность гниению. Если брусья плохо обработаны, то существует высокая вероятность разрушения материала.

Опасность пожара. Самым большим минусом дерева является его воспламеняемость. Пеноблоки

Благодаря умеренной цене, пеноблоки пользуются популярностью / фото: Сервус Одесса Преимущества: Экологичность. Материалы, из которых изготавливают пенобетон, исключительно экологические.

Экономия на материале. Строительство гаража из пенобетона также не требует глубокого фундамента.

Хорошая шумоизоляция. Особенно актуальна шумоизоляция как раз для гаража. Недостатки: Потребность в армировании. Без добавления арматуры всегда есть риск возникновения трещин.

Необходимость использования специальных креплений. Стены из пенобетона не выдерживают полок без специальных приспособлений. Кирпич

Кирпич прослужит много лет / фото: Основа дома Преимущества: Кирпич удобный, прочный, долговечный, пожаростойкий и выглядит красиво даже без дополнительной обработки. Недостатки: Относительно высокая цена и вес, а также долгий процесс монтажа делают кирпич не самым оптимальным вариантом. К слову: Как разморозить замок гаража зимой: действенные советы А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке