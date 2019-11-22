Гараж с мансардой: выбираем материал для строительства
Чуть ли не каждый автолюбитель мечтает о месте, где можно было бы одновременно ухаживать за собственным авто и отдыхать после работы. Для того, чтобы совместить зону отдыха для себя и своей машины – существуют дома с гаражом и мансардой.
Мансардный дом позволит расширить полезное жилое пространство, и не будет занимать дополнительное место на участке.
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Какие преимущества дает гараж с мансардой?
- компактность пространства;
- возможность выйти в гараж, не выходя из дома;
- комфортная температура в гараже;
- экономия в строительстве.
Материалы для строительства гаража с мансардой
Деревянный брус
Дерево – отличный материал для гаражей в горной местности / фото: Pinterest
Преимущества:
- Экологичность. Для создания бруса используется цельная древесина, больше проблем с клееным брусом. Однако, даже клееное дерево достаточно экологическое.
- Экономия на материале. Строительство гаража из дерева не требует глубокого фундамента.
Недостатки:
- Цена. Натуральное дерево сильно ценится, поэтому и стоит недешево.
- Подверженность гниению. Если брусья плохо обработаны, то существует высокая вероятность разрушения материала.
- Опасность пожара. Самым большим минусом дерева является его воспламеняемость.
Пеноблоки
Благодаря умеренной цене, пеноблоки пользуются популярностью / фото: Сервус Одесса
Преимущества:
- Экологичность. Материалы, из которых изготавливают пенобетон, исключительно экологические.
- Экономия на материале. Строительство гаража из пенобетона также не требует глубокого фундамента.
- Хорошая шумоизоляция. Особенно актуальна шумоизоляция как раз для гаража.
Недостатки:
- Потребность в армировании. Без добавления арматуры всегда есть риск возникновения трещин.
- Необходимость использования специальных креплений. Стены из пенобетона не выдерживают полок без специальных приспособлений.
Кирпич
Кирпич прослужит много лет / фото: Основа дома
Преимущества:
- Кирпич удобный, прочный, долговечный, пожаростойкий и выглядит красиво даже без дополнительной обработки.
Недостатки:
- Относительно высокая цена и вес, а также долгий процесс монтажа делают кирпич не самым оптимальным вариантом.
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