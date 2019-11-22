Гараж с мансардой: выбираем материал для строительства

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Гараж с мансардой – отличное решение для автолюбителей / Faqindecor

Чуть ли не каждый автолюбитель мечтает о месте, где можно было бы одновременно ухаживать за собственным авто и отдыхать после работы. Для того, чтобы совместить зону отдыха для себя и своей машины – существуют дома с гаражом и мансардой.

Мансардный дом позволит расширить полезное жилое пространство, и не будет занимать дополнительное место на участке.

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Какие преимущества дает гараж с мансардой?

  • компактность пространства;
  • возможность выйти в гараж, не выходя из дома;
  • комфортная температура в гараже;
  • экономия в строительстве.

Материалы для строительства гаража с мансардой

Деревянный брус


Дерево – отличный материал для гаражей в горной местности / фото: Pinterest

Преимущества:

  • Экологичность. Для создания бруса используется цельная древесина, больше проблем с клееным брусом. Однако, даже клееное дерево достаточно экологическое.
  • Экономия на материале. Строительство гаража из дерева не требует глубокого фундамента.

Недостатки:

  • Цена. Натуральное дерево сильно ценится, поэтому и стоит недешево.
  • Подверженность гниению. Если брусья плохо обработаны, то существует высокая вероятность разрушения материала.
  • Опасность пожара. Самым большим минусом дерева является его воспламеняемость.

Пеноблоки


Благодаря умеренной цене, пеноблоки пользуются популярностью / фото: Сервус Одесса

Преимущества:

  • Экологичность. Материалы, из которых изготавливают пенобетон, исключительно экологические.
  • Экономия на материале. Строительство гаража из пенобетона также не требует глубокого фундамента.
  • Хорошая шумоизоляция. Особенно актуальна шумоизоляция как раз для гаража.

Недостатки:

  • Потребность в армировании. Без добавления арматуры всегда есть риск возникновения трещин.
  • Необходимость использования специальных креплений. Стены из пенобетона не выдерживают полок без специальных приспособлений.

Кирпич


Кирпич прослужит много лет / фото: Основа дома

Преимущества:

  • Кирпич удобный, прочный, долговечный, пожаростойкий и выглядит красиво даже без дополнительной обработки.

Недостатки:

  • Относительно высокая цена и вес, а также долгий процесс монтажа делают кирпич не самым оптимальным вариантом.

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Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Ремонт Дизайн Идеи для интерьера
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