Дизайн гаража в стиле лофт: пошаговое обустройство

Голый металл, необработанный кирпич и грубый бетон – это все признаки стиля лофт. Популярностью пользуются не только квартиры и дома в этом стиле, в последнее время переделать свой гараж на "чердак" хотят многие автолюбители.

Американский стиль лофт прочно ассоциируется с гаражом у многих украинцев. Однако, чтобы действительно соответствовать такому дизайну, нужно соблюдать определенные правила.

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Пошаговое обустройство гаража в стиле лофт:

Для начала необходимо избавиться от старых вещей, которые загромождают полки. Не забывайте, что для обустройства нужно максимально просторное помещение.



Пространство – важный признак лофта / фото Гараж Мечты

Далее необходимо подготовить пол, потолок и стены для дальнейших работ. Отделка будет зависеть от разработанного вами проекта дизайна.

Если перегородки необходимы, то они должны быть максимально простыми: из старых ящиков, металла, гипсокартона.



Необработанная кирпичная стена еще одна особенность лофта / фото: 3ddd

Мебель (если она предусмотрена) тоже необходимо выбрать в строгом стиле без лишних узоров, то есть все должно быть простым и удобным.

Несмотря на простоту и сдержанность в формах и цветах, для контраста можно, и даже нужно, использовать различные яркие "пятна". Например, красный диван или авангардная картина.



Вариант с зоной отдыха тоже может быть хорошим решением / фото Гараж Мечты

Источники света тоже можно стилизовать. Вместо заслонов вокруг ламп можно установить банки или другие металлические аналоги.

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В общем, стиль лофт отлично подойдет для обустройства гаража. Помещение можно зонировать на место отдыха и рабочую зону.

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