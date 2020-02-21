Гостиная в сером цвете: оттенки и особенности такого выбора – фото
Известно, что серый цвет легко сочетается с другими, является практичным и способен снимать усталость и напряжение после тяжелого дня. Именно поэтому стоит задуматься над использованием серого в своей гостиной. Какие оттенки у серого цвета, с чем его можно комбинировать и каковы особенности такого выбора – читайте в нашем материале.
Серый можно легко использовать в роли фона для более светлых или более темных тонов.
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Какие оттенки серого используют в интерьере гостиной
- металлик;
- цвет мокрого асфальта;
- бетон;
- светлый и темный серый.
Особенности серого цвета в интерьере гостиной
Яркая мебель
Акценты в виде синего цвета будут модными в 2020 году / фото: Ukr.media
Дизайнеры советуют в серой гостиной использовать яркую обивку для мебели и подушек.
Сочетание трех цветов
Не стоит использовать много оттенков в одной комнате / фото: Homediz
Серый, черный и белый создают строгий, но при этом интересный союз. Идеально подойдет для любителей пастельного дизайна.
Легко перегрузить интерьер
Даже однотонная серая комната может выглядеть стильно / фото: DD
Помните, что в гостиной не может быть более пяти оттенков серого и более двух ярких цветов – в противном случае получится перегруженный интерьер.
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В каких стилях чаще всего применяют серый
- модерн;
- абстракционизм;
- минимализм;
- хай-тек;
- гранж;
- индустриализм;
- лофт.
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