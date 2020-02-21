Гостиная в сером цвете: оттенки и особенности такого выбора – фото

Известно, что серый цвет легко сочетается с другими, является практичным и способен снимать усталость и напряжение после тяжелого дня. Именно поэтому стоит задуматься над использованием серого в своей гостиной. Какие оттенки у серого цвета, с чем его можно комбинировать и каковы особенности такого выбора – читайте в нашем материале.

Серый можно легко использовать в роли фона для более светлых или более темных тонов.

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Какие оттенки серого используют в интерьере гостиной

металлик;

цвет мокрого асфальта;

бетон;

светлый и темный серый.

Особенности серого цвета в интерьере гостиной

Яркая мебель



Акценты в виде синего цвета будут модными в 2020 году / фото: Ukr.media

Дизайнеры советуют в серой гостиной использовать яркую обивку для мебели и подушек.

Сочетание трех цветов



Не стоит использовать много оттенков в одной комнате / фото: Homediz

Серый, черный и белый создают строгий, но при этом интересный союз. Идеально подойдет для любителей пастельного дизайна.

Легко перегрузить интерьер



Даже однотонная серая комната может выглядеть стильно / фото: DD

Помните, что в гостиной не может быть более пяти оттенков серого и более двух ярких цветов – в противном случае получится перегруженный интерьер.

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В каких стилях чаще всего применяют серый

модерн;

абстракционизм;

минимализм;

хай-тек;

гранж;

индустриализм;

лофт.

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