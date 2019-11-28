Интерьер гостиной с угловым диваном: преимущества и виды наполнителей
Современное оформление интерьеров требует экономии места и максимальной функциональности для всей мебели. Именно поэтому угловые диваны являются одними из самых популярных предметов для обустройства гостиной.
Производители диванов продолжают придумывать все новые модификации для своего продукта, а угловые модели не отстают от обычных аналогов.
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Преимущества угловых диванов над классическими
Угловые диваны могут быть и в центре гостиной / фото: Окна IF
- ощутимая экономия места в комнате;
- большинство моделей могут быстро трансформироваться в удобное и вместительное спальное место;
- угловые диваны обычно имеют внутренние полости, где можно хранить постельное белье;
- возможность быстрой трансформации внешнего вида, дизайнерская гибкость;
- много стилевых вариантов, возможность подбора модели для определенного дизайна.
Комфорт и долговечность выбранного дивана напрямую зависят от наполнителя. Есть возможность выбрать более дешевые варианты, а можно потратить больше и получить диван, который прослужит вам не один год.
Модификация дивана зависит от целей в которых вы его хотите использовать / фото: Hansapost
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Виды наполнителей для дивана
Диван может как гармонировать, так и контрастировать с полом / фото: Mebliki
Дешевые варианты:
- поролон;
- синтепон;
- синтепух;
- холлофайбер;
- спандборд;
- дюрафил.
Более дорогие варианты:
- пенополиуретан;
- поролон (более плотной компрессии)
- периотек (подходит для людей, болеющих аллергией);
- латекс;
- пенополиуретан, имитирующей латекс (более дешевый вариант).
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