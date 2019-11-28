Интерьер гостиной с угловым диваном: преимущества и виды наполнителей

Современное оформление интерьеров требует экономии места и максимальной функциональности для всей мебели. Именно поэтому угловые диваны являются одними из самых популярных предметов для обустройства гостиной.

Производители диванов продолжают придумывать все новые модификации для своего продукта, а угловые модели не отстают от обычных аналогов.

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Преимущества угловых диванов над классическими



Угловые диваны могут быть и в центре гостиной / фото: Окна IF

ощутимая экономия места в комнате;

большинство моделей могут быстро трансформироваться в удобное и вместительное спальное место;

угловые диваны обычно имеют внутренние полости, где можно хранить постельное белье;

возможность быстрой трансформации внешнего вида, дизайнерская гибкость;

много стилевых вариантов, возможность подбора модели для определенного дизайна.

Комфорт и долговечность выбранного дивана напрямую зависят от наполнителя. Есть возможность выбрать более дешевые варианты, а можно потратить больше и получить диван, который прослужит вам не один год.

Модификация дивана зависит от целей в которых вы его хотите использовать / фото: Hansapost

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Виды наполнителей для дивана



Диван может как гармонировать, так и контрастировать с полом / фото: Mebliki

Дешевые варианты:

поролон;

синтепон;

синтепух;

холлофайбер;

спандборд;

дюрафил.

Более дорогие варианты:

пенополиуретан;

поролон (более плотной компрессии)

периотек (подходит для людей, болеющих аллергией);

латекс;

пенополиуретан, имитирующей латекс (более дешевый вариант).

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