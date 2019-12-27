Интерьер гостиной в стиле кантри: особенности и что стоит учесть

Комната, которая оформлена в стиле кантри, который пришел к нам из англоязычных стран, заставляет почувствовать себя где-то в маленьком селе на юге графства Эссекс или Кент. Почему этот стиль сегодня популярен, и каковы его особенности – читайте в материале.

Сегодня жители мегаполисов с радостью используют кантри в интерьере своих домов из-за его простоты и экологичности.

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Особенности стиля кантри

Природные материалы



Большое количество неотесанного дерева подойдет идеально / фото: Vision Maison

Стиль кантри предполагает использование лишь природных материалов. Изредка используют стилизацию. Вы должны максимально окружить себя деревом, камнем, текстильными изделиями и декоративными безделушками в виде безделушек ручной работы и цветов.

Забудьте про хромированные материалы, каленое стекло или пластик. Каждая деталь должна намекать на давний способ жизни.

Цвета



Ярким цветам не место в стиле кантри / фото: 12 миллионов

Основной акцент стоит делать на теплых пастельных оттенках. В основе будут коричневый, шоколадный, ореховый или бежевый цвета. Дизайнеры также рекомендуют сиреневый, песочный и приглушенный зеленый.

Практичность

Массивная деревянная мебель без современной отделки смотрятся очень гармонично в стиле кантри. Четкие линии, минимум отделки и натуральные цвета лишь усилят ощущение деревенского домика. Не отказывайтесь от старых сундуков, скамеек или полок – смело перенесите их с чердака в гостиную.

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Декор



Даже с минимальным количеством декора кантри выглядит очень презентабельно / фото: Идеи декора

Не стоит увлекаться украшением комнаты, но вышитые салфетки ручной работы, подсвечники и керамические статуэтки идеально впишутся в интерьер. Также не забывайте об органичности, чтобы не превратить гостиную в ярмарку или музей.

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