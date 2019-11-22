Гостиная в стиле минимализм – пошаговое оформление

Отсутствие ярких цветов и лишних предметов хорошо подходит для стиля минимализм. Если вы устали от помпезности, присущей классическому интерьеру, то гостиная в минималистическом стиле для вас.

Лаконизм и простота – два важнейших правила, которых нужно придерживаться в оформлении комнаты в стиле минимализма. Самые популярные цвета в минимализме: бежевый, пепельный или кремовый.

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Отделка гостиной в стиле минимализм

Стены



Цвет стены должен контрастировать с полом / фото: КVAША

Здесь можно сделать оформление рельефной штукатуркой, использовать дерево, панели или просто покрасить стены в однотонный цвет. Популярностью также пользуются отдельные деревянные вставки. Если вы хотите оклеить стены обоями, то выберите однотонные пастельные цвета без рисунка.

Пол



Для привлечения внимания к полу, можно использовать контраст цветов / фото: ISKYSSTVOETIKETA

Самым оптимальным материалом для пола будет натуральное дерево, однако ничем не будет уступать и паркетная доска. Самое важное – строгость в цветах. Выбирайте или темный или светлый оттенок. От линолеума стоит отказаться.

Потолок

Поверхность потолка должна быть белой. Однако от лепнины, багетов или росписей стоит воздержаться.

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Мебель



В мебели используйте минимум, который вам необходим / фото: Pinterest

Количество мебели для гостиной в стиле минимализм ограничено. Оставить нужно только те предметы, без которых невозможно обойтись. Характерно для таких помещений наличие больших шкафов-купе, которые занимают всю стену. Также особенностью стиля в последнее время стали встроенная мебель и изделия, которые трансформируются, позволяют сэкономить свободное пространство.

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