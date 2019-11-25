Интерьер гостиной в стиле модерн: базовые правила и полезные советы
Гостиная традиционно считается одной из важнейших комнат в доме. Именно в гостиную часто приводят гостей, встречаются с семьей и просто проводят свой досуг жители дома. Как оформить комнату в стиле модерн, но не ошибиться в деталях – в нашем материале.
Модерн – стиль, которому уже более 100 лет. Однако со времени своего возникновения он сильно видоизменился.
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Строгие правила в модерне отсутствуют, однако определенные догмы существуют.
Особенности стиля модерн
В модерне исчезла строгость, которая присуща классическому стилю / фото: Voice
- плавные линии, отсутствие острых углов;
- наличие нескольких автономных зон;
- яркое освещение, снабженное несколькими источниками;
- приоритет пастельных оттенков;
- природные мотивы, цвета;
- отсутствие лишнего декора.
Модерн родственный с классикой, однако в этом стиле уже часто можно встретить зоны для отдыха, работы или даже сна.
В отличие от других стилей, строгие правила не присущи модерну / фото: Architectureblog
В дизайне гостиной, офрмленной в стиле модерн, широко используются сегодняшние инновации в виде многоуровневых полов и потолков, систем точечных светильников.
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Преимущества стиля модерн
Стиль гармонично смотрится в больших и малых помещениях / фото: Интерьер
- максимальная функциональность;
- отсутствие строгих правил;
- соответствие жилья современным требованиям;
- экономичность.
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