Интерьер гостиной в стиле модерн: базовые правила и полезные советы

Гостиная традиционно считается одной из важнейших комнат в доме. Именно в гостиную часто приводят гостей, встречаются с семьей и просто проводят свой досуг жители дома. Как оформить комнату в стиле модерн, но не ошибиться в деталях – в нашем материале.

Модерн – стиль, которому уже более 100 лет. Однако со времени своего возникновения он сильно видоизменился.

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Строгие правила в модерне отсутствуют, однако определенные догмы существуют.

Особенности стиля модерн



В модерне исчезла строгость, которая присуща классическому стилю / фото: Voice

плавные линии, отсутствие острых углов;

наличие нескольких автономных зон;

яркое освещение, снабженное несколькими источниками;

приоритет пастельных оттенков;

природные мотивы, цвета;

отсутствие лишнего декора.

Модерн родственный с классикой, однако в этом стиле уже часто можно встретить зоны для отдыха, работы или даже сна.



В отличие от других стилей, строгие правила не присущи модерну / фото: Architectureblog

В дизайне гостиной, офрмленной в стиле модерн, широко используются сегодняшние инновации в виде многоуровневых полов и потолков, систем точечных светильников.

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Преимущества стиля модерн



Стиль гармонично смотрится в больших и малых помещениях / фото: Интерьер

максимальная функциональность;

отсутствие строгих правил;

соответствие жилья современным требованиям;

экономичность.

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