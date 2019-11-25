Интерьер гостиной в стиле модерн: базовые правила и полезные советы

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Гостиная в стиле модерн отвечает современным тенденциям в дизайне / Architectureblog

Гостиная традиционно считается одной из важнейших комнат в доме. Именно в гостиную часто приводят гостей, встречаются с семьей и просто проводят свой досуг жители дома. Как оформить комнату в стиле модерн, но не ошибиться в деталях – в нашем материале.

Модерн – стиль, которому уже более 100 лет. Однако со времени своего возникновения он сильно видоизменился.

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Строгие правила в модерне отсутствуют, однако определенные догмы существуют.

Особенности стиля модерн


В модерне исчезла строгость, которая присуща классическому стилю / фото: Voice

  • плавные линии, отсутствие острых углов;
  • наличие нескольких автономных зон;
  • яркое освещение, снабженное несколькими источниками;
  • приоритет пастельных оттенков;
  • природные мотивы, цвета;
  • отсутствие лишнего декора.

Модерн родственный с классикой, однако в этом стиле уже часто можно встретить зоны для отдыха, работы или даже сна.


В отличие от других стилей, строгие правила не присущи модерну / фото: Architectureblog

В дизайне гостиной, офрмленной в стиле модерн, широко используются сегодняшние инновации в виде многоуровневых полов и потолков, систем точечных светильников.

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Преимущества стиля модерн


Стиль гармонично смотрится в больших и малых помещениях / фото: Интерьер

  • максимальная функциональность;
  • отсутствие строгих правил;
  • соответствие жилья современным требованиям;
  • экономичность.

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Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Ремонт Идеи для дома Дизайн Идеи для интерьера Гостинная
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