Гостиная в викторианском стиле: особенности стиля и как правильно выбрать мебель

Викторианский стиль придется по душе тем, кто любит сочетание роскоши с уютом. Лучше всего этот стиль подходит именно для гостиной. Оформление комнаты в этом стиле будет стоить немало, но результат вас полностью устроит. Что стоит знать об особенностях этого стиля и как правильно подобрать мебель – читайте в нашем материале.

В викторианском стиле должны быть антикварные вещи с нотками старины.

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Главные особенности стиля



Цвета у этого стиля разные / фото: Room

сочетание качества с богатством;

абсолютная симметрия;

окна в виде арок;

лепнина на потолке;

картины в позолоченных рамах;

массивные двери с латунной фурнитурой;

большие хрустальные люстры;

книжные стеллажи, полки до самого потолка с множеством безделушек;

обязательно камин;

шторы и тюль из плотных материалов;

минимум современной техники.

Элементы интерьера в викторианском стиле

Камин



Без камина комната не может быть поистине викторианской / фото: Room

Пусть сегодня камин не выполняет функции основного источника тепла, но и в дальнейшем олицетворяет покой и уют.

Кресла



Мебель в викторианском стиле – настоящее произведение искусства / фото: Pinerest

Обязательно возле камина должны быть массивные деревянные кресла с подлокотниками.

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Диван

Высокий диван из темного массива, с изогнутыми ножками и обитый натуральной кожей или плотной тканью тоже должен быть в гостиной. Возле дивана ставят изящный столик.

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