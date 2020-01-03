Гостиная в викторианском стиле: особенности стиля и как правильно выбрать мебель
Викторианский стиль придется по душе тем, кто любит сочетание роскоши с уютом. Лучше всего этот стиль подходит именно для гостиной. Оформление комнаты в этом стиле будет стоить немало, но результат вас полностью устроит. Что стоит знать об особенностях этого стиля и как правильно подобрать мебель – читайте в нашем материале.
В викторианском стиле должны быть антикварные вещи с нотками старины.
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Главные особенности стиля
Цвета у этого стиля разные / фото: Room
- сочетание качества с богатством;
- абсолютная симметрия;
- окна в виде арок;
- лепнина на потолке;
- картины в позолоченных рамах;
- массивные двери с латунной фурнитурой;
- большие хрустальные люстры;
- книжные стеллажи, полки до самого потолка с множеством безделушек;
- обязательно камин;
- шторы и тюль из плотных материалов;
- минимум современной техники.
Элементы интерьера в викторианском стиле
Камин
Без камина комната не может быть поистине викторианской / фото: Room
Пусть сегодня камин не выполняет функции основного источника тепла, но и в дальнейшем олицетворяет покой и уют.
Кресла
Мебель в викторианском стиле – настоящее произведение искусства / фото: Pinerest
Обязательно возле камина должны быть массивные деревянные кресла с подлокотниками.
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Диван
Высокий диван из темного массива, с изогнутыми ножками и обитый натуральной кожей или плотной тканью тоже должен быть в гостиной. Возле дивана ставят изящный столик.
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