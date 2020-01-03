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Гостиная в викторианском стиле: особенности стиля и как правильно выбрать мебель

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Викторианский стиль зародился в Англии / Pro interior

Викторианский стиль придется по душе тем, кто любит сочетание роскоши с уютом. Лучше всего этот стиль подходит именно для гостиной. Оформление комнаты в этом стиле будет стоить немало, но результат вас полностью устроит. Что стоит знать об особенностях этого стиля и как правильно подобрать мебель – читайте в нашем материале.

В викторианском стиле должны быть антикварные вещи с нотками старины.

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Главные особенности стиля


Цвета у этого стиля разные / фото: Room

  • сочетание качества с богатством;
  • абсолютная симметрия;
  • окна в виде арок;
  • лепнина на потолке;
  • картины в позолоченных рамах;
  • массивные двери с латунной фурнитурой;
  • большие хрустальные люстры;
  • книжные стеллажи, полки до самого потолка с множеством безделушек;
  • обязательно камин;
  • шторы и тюль из плотных материалов;
  • минимум современной техники.

Элементы интерьера в викторианском стиле

Камин


Без камина комната не может быть поистине викторианской / фото: Room

Пусть сегодня камин не выполняет функции основного источника тепла, но и в дальнейшем олицетворяет покой и уют.

Кресла


Мебель в викторианском стиле – настоящее произведение искусства / фото: Pinerest

Обязательно возле камина должны быть массивные деревянные кресла с подлокотниками.

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Диван

Высокий диван из темного массива, с изогнутыми ножками и обитый натуральной кожей или плотной тканью тоже должен быть в гостиной. Возле дивана ставят изящный столик.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке

 

 

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Дизайн Идеи для интерьера Ремонт Гостинная Идеи для дома
Дизайн зала: планирование, зонирование и цвета в интерьере
31 декабря 2019
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