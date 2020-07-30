Графический дизайн на стенах: креативный фасад от нидерландских разработчиков – фото
Соучредитель студии графического дизайна Thonik Томас Видерсховен и MMX Architecten нанесли на обычный фасад большой монохромный узор, который охватывает шестиэтажный дом в Амстердаме. Здание является офисом одной из местных студий графического дизайна.
Дизайн разрабатывал один из работников самой студии, сообщает Dezeen.
Вас может заинтересовать: Дом без окон: фото роскошной виллы открытого типа из Бразилии
Весь внешний вид покрыт простым сочетанием черных и белых линий, взятых из шрифта Mexcelect – шрифта трёхлинейной полосы, который был создан для Олимпийских игр 1968 года в Мехико.
Дизайнеры хотели сделать фасад в виде "сетки" / Фото Dezeen
Мы огромные поклонники шрифта Mexcerely, поскольку он соединил массовую аудиторию с графической культурой,
– пояснил дизайнер.
Этот шрифт довольно узнаваем / Фото Dezeen
Офисные помещения в здании расположены на втором, третьем и четвертом этажах, а на первом уровне японский ресторан Omakase.
Офисные помещения здесь обустроены как коворкинг / Фото Dezeen
Снаружи на всех этажах размещены одинаковые большие окна от пола до потолка, которые окружены графическими панелями. В компании говорят, что полосы на фасаде делают дом визуально выше.
Смотрите также Фасад в виде помятой бумаги: преимущества использования панелей и фото
В переговорной комнате расположен "полосатый коврик" / Фото Dezeen
Интерьер здесь воспроизводит предыдущий офис, ведь именно оттуда и перевезли все его элементы.