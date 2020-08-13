За последние несколько лет хостелов и отелей в Пекине значительно увеличилось и интенсивная конкуренция на рынке привела к появлению большого количества объектов без лишних украшений.

Дизайнеры сделали ставку на комфорте и минимализме – и не прогадали, пишет издание Archdaily.

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Сделать публичное пространство похожим на незаконченное – вот основной месседж дизайнеров. Серый цвет – максимально нейтральный и вполне позволяет отдохнуть после тяжелых будней.

Хостел выполнили в стиле минимализма / Фото Archdaily

Интересной является и игра теней, которые очень удачно использовали архитекторы, чтобы под разным углом комнаты выглядели по разному.

В проходе между лестницей расположены столики / Фото Archdaily

Таким образом создатели сделали своеобразную атмосферу, в которую хочется возвращаться, чтобы собраться с мыслями и помедитировать.

Больше фото "серого" хостела в Пекине:

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