Хроники карантина: дизайнер создал рабочий стол из картона – фото

Во время карантина офисные работники перешли на работу из дома. Однако не у всех есть соответствующие условия дома. Эту ситуацию стремится исправить стартап из Дании Stykka, который предлагает приобрести рабочий стол из картона.

О креативном решении проблемы работы из дома пишет Dezeen.

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Авторы стола называют его #StayTheF**kHome Desk, ссылаясь на популярный хештег в социальных сетях.



Стол легко собрать и разобрать / фото: Dezeen

Stykka разрабатывает картонный стол, чтобы помочь людям работать дома во время самоизоляции.



Стол способен выдержать вес ноутбука и всех необходимых для работы вещей / фото: Dezeen

Стол можно заказать онлайн и его доставят прямо ко входной двери. Однако в Украине пока не проводят доставку.

Мы хотим поощрить людей работать дома, а не ходить в офис и рисковать своим здоровьем,

– рассказал один из разработчиков.



Столы доступны в двух цветах / фото: Dezeen

Стол можно легко собрать из трех кусков составленного картона. Поскольку конструкция изготовлена из картона, ее можно полностью переделать после окончания пандемии.

Разработка стала популярной в Дании после того, как страну закрыли на карантин в связи с распространением коронавируса.

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Разработчики обещают, что стол можно будет переделать / фото: Dezeen

Некоторым пришлось делиться рабочим местом со своим партнером, а другим пришлось пользоваться обеденным столом. Мы подумали, что многие столкнулись с такой же проблемой, и мы решили превратить эту идею в реальность,

– пояснили в Stykka.

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