"Брежневка" по плану является той же, обычно пятиэтажной спичечной коробкой с плоской крышей, на которую похожа "хрущевка". Однако строить "брежневки" стали во время правления Леонида Брежнева, конечно с определенными изменениями. Как выглядели "брежневки" и чем они отличались от "хрущевок".

При Брежневе строительство многоквартирных домов имело свои преимущества и недостатки в сравнении с "хрущевками", сообщает Дизайн 24.

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Чем отличается "хрущевка" от "брежневки"

Пятиэтажных "брежневок" было меньше чем "хрущевок" / Фото Dom.ria

Преимущества "брежневок"

Перевернутые спичечные коробки – классическое жилье времен СССР / Фото Dom.ria

В этих домах по сравнению со своими предшественниками появились изолированные комнаты в двух-, трех - и даже четырехкомнатных квартирах.

В отличие от "хрущевок", здесь в прихожей предусмотрено место для встроенного шкафа, а совмещенные санузлы остались только в 1-комнатных квартирах.

Также изменился материал стен – стали строить из железобетонных плит, в результате чего строительство стало более быстрым, а сами дома выше.

Недостатки "брежневок"

Такими зданиями пестрят многие города стран, которые входили в СССР / Фото Dom.ria

Из-за увеличения темпов строительства и использования плит, дома стали холоднее и менее надежными.

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Несмотря на увеличение количества комнат, фактический размер квартир остался малым. В частности, не изменились размеры крошечных кухонь и прихожих.