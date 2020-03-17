IKEA и Pizza Hut вместе создали идеальный столик для пиццы – фото

Мебельный гигант IKEA и производитель пиццы с мировым именем Pizza Hut совместно создали столик для пиццы. Продают его в разобранном виде в плоской коробке, которая похожа на упаковки из-под пиццы.

Столик доступен только в магазинах IKEA в Гонконге и является лимитированным, пишет Dezeen.

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Белый столик размером с человека имеет три ножки, а его основная часть выполнена в классической круглой форме пиццы.



Столик получил неплохую рекламную поддержку / фото: Dezeen

Стол был создан как конкурсный приз в рамках кампании рекламного агентства Ogilvy за продвижение двух брендов в Гонконге. Логотип Pizza Hut отчеканен посреди стола.

Идеально подходит небольшим группам подростков и взрослых сидеть и наслаждаться вкусной пиццей Pizza Hut,

– говорится в описании к товару.

Также разработчики обещают, что с поверхности столика легко вытереть соус.



В массовое производство столики не запустят / фото: Dezeen

Также идеально подходит, когда вы хотите заказать пиццу на дом и посмотреть фильмы,

– рассказывают в рекламе.

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Презентация столика от IKEA и Pizza Hut – смотреть видео:

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