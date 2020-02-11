IKEA запустит линейку текстильных изделий совместно с жителями российского села: детали

Шведская мебельная компания IKEA запустила новую коллекцию текстильных товаров совместно с жителями села удаленного хутора на российском Урале. Компания хочет помочь сохранить колорит региона.

О новой линейке от IKEA пишет The Calvert Journal.

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Сотрудничество заключили с тамошней предпринимательницей Гузель Санжаповой, которая работает в селе Малый Труш. Там проживает около 50 человек, а Санжапова начала нанимать их с целью возродить производство меда, леденцов и сувениров.



Наволочка на подушку от жителей села / фото: The Calvert Journal

Однако мебельного гиганта заинтересовала идея выпустить линейку текстильных изделий в ограниченном количестве. Сосредоточиться решили на наволочках для подушек и владельцах проездных карточек.



Наволочка выполнена в традиционных для региона узорах / фото: The Calvert Journal

Коллекция, называемая Återställa, или "реставрировать" со шведского, доступна только в одном московском магазине. Компания планирует расширить продажу этих изделий, если будет спрос.

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Место для хранения карточек тоже изготовлено жителями села / фото: The Calvert Journal