Инклюзивный интерьер: французская студия презентовала революционные изменения в квартирах – фото
Frenches Interiors – презентовали серию интерьеров, которые позволяют чувствовать себя комфортно людям с инвалидностью в собственном доме. Высота столешницы, место для разворота инвалидной коляски и прочие мелочи – применены в их интерьерах. Смотрите больше фото инклюзивных интерьеров в материале.
Frenches Interiors развивает новый уровень доступности для жителей, сообщает Archdaily.
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Одним из примеров является редизайн квартиры в Мельбурне. Гостиная здесь превращена в рабочее место с театральными шторами, прикрывающими сиденья и столы.
Интерьер обеспечивает высокую мобильность жилья / Фото Archdaily
Именно стол здесь имеет глубокие трубчатые карманы, которые вмещают шампанское или цветы. Диван в гостиной оборудован ручками, которые помогают пользователю коляски сесть.
Интерьер предлагает более низкие диваны, стулья и столешницы / Фото Archdaily
Frenches Interior исследует потенциал доступности, который можно постоянно улучшать, постоянно прислушиваясь к советам жителей.
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Так выглядит бар от дизайнерской компании / Фото Archdaily