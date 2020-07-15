Frenches Interiors – презентовали серию интерьеров, которые позволяют чувствовать себя комфортно людям с инвалидностью в собственном доме. Высота столешницы, место для разворота инвалидной коляски и прочие мелочи – применены в их интерьерах. Смотрите больше фото инклюзивных интерьеров в материале.

Frenches Interiors развивает новый уровень доступности для жителей, сообщает Archdaily.

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Одним из примеров является редизайн квартиры в Мельбурне. Гостиная здесь превращена в рабочее место с театральными шторами, прикрывающими сиденья и столы.



Интерьер обеспечивает высокую мобильность жилья / Фото Archdaily

Именно стол здесь имеет глубокие трубчатые карманы, которые вмещают шампанское или цветы. Диван в гостиной оборудован ручками, которые помогают пользователю коляски сесть.



Интерьер предлагает более низкие диваны, стулья и столешницы / Фото Archdaily

Frenches Interior исследует потенциал доступности, который можно постоянно улучшать, постоянно прислушиваясь к советам жителей.

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Так выглядит бар от дизайнерской компании / Фото Archdaily