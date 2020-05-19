Интерьер в белых тонах: пример недорого и стильного дизайна из Австралии

Архитектурная студия CJH обновила интерьер пентхауса в Австралии. Изменился не только дизайн, но и планировка квартиры. Когда неудобную угловую кухню соединили с гостиной, а стены покрасили в белый цвет так, чтобы интерьер гармонировал с дорогой мраморным полом.

Ранее пентхаус имел классический интерьер с дорогой отделкой таких как краны с золотым лебедями и ванна с абрикосовым цветом, пишет Dezeen.

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Сегодня же здесь царит популярный нынче минимализм с практической планировкой и материалами. Оставить решили лишь дорогую мраморную плитку на полу.



После реновации стало больше свободного пространства / фото: Dezeen

Также архитектурная компания оставила мрачные светильники 1980-х годов, чтобы создать успокаивающую атмосферу.

Достойной внимания является округлая перегородка, обшитая светло-бежевой плиткой, которая была установлена, чтобы создать определенное разделение между баром для завтрака и остальной кухней.



Дизайнеры также добавили подходящей мебели / фото: Dezeen

В соседней зоне отдыха есть деревянный обеденный стол, окруженный белыми стульями с каркасной рамой.

В ванной комнате сохранили окно из-за вида, который открывается на океан.

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