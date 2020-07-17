Интерьер в деревенском стиле: в Испании построили современный фермерский домик – фото
Casa Palerm – это осовремененный одноэтажный фермерский домик, в местности Льорет-де-Виста-Алегре, на острове Майорка. Внутри помещения отличается потолками из камыша и плетеной мебелью, а интерьер оформлен в деревенском стиле.
За счет открытой планировки дома, жители могут наслаждаться сельской местностью острова, сообщает Archdaily.
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Открытая композиция также способствует перекрестной вентиляции, естественному освещению и терморегуляции дома.
Большая часть острова является пустыней / Фото Archdaily
В центре прямоугольного здания размещена кухня, гостиная и столовая. С обеих сторон пространства расположены открытые террасы.
Столы и стулья в доме деревянные / Фото Archdaily
Простая мебель и дизайнерские решения дополняют дом. А влияние солнца смягчается вследствие использования шерсти, заслонок и деревьев, которые здесь предоставляют тени летом.
Гостиная просматривается с обеих террас / Фото Archdaily
Внутри также используют палитру природных и местных материалов – таких как сельский известковый штукатурный раствор, повторно использованная керамическая черепица, местный камень, тростник, древесина, цементные полы и раковины.
На одной из террас также есть бассейн / Фото Archdaily
Дождевая вода здесь сохраняется в резервуаре с водой, а затем повторно используется для орошения сада, наполнения туалетных баков и бассейна.
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Кухня в доме небольшая / Фото Archdaily