В Индонезии кофейная культура сейчас быстро растет, особенно в крупных городах. Именно поэтому сегодня кофейни появляются по всей стране из-за увеличения спроса на кофе. Этот "кофешоп" один из самых популярных не только в индонезийской столице, но и во всей стране. Светлый интерьер Kisaku сочетается с древесной облицовкой.

Kisaku это не только кофейня, но и социальное пространство, сообщает Archdaily.

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Кофешоп расположен в самом центре делового района Джакарты, и выполняет функцию оазиса посреди многолюдного города, сосредоточившись на продажах кофе с собой. Впрочем, позавтракать можно и внутри, тем более, что интерьер здесь заслуживает внимания.



Стойка здесь кажется бетонной / Фото Archdaily

Кисаку – японское слово, которое означает положительный, открытый и дружелюбный характер. Несмотря на свой минимализм, интерьер получился достаточно уютным. К тому же, цветовая палитра, которая состоит из белоснежных стен и бетонной плитки, была сбалансирована теплом натуральной дубовой древесины.



Дерево действительно добавило уют в интерьер / Фото Archdaily

Гипнотическое действие на посетителей в интерьере должен производить странный декор в виде позвоночника животного. Конструкция состоит из 25 подвижных костяных элементов, которые подвешены к потолку тонкими проволочками.

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Декор в кафе довольно странный / Фото Archdaily

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