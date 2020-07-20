Интерьер кофешопа из Индонезии: светлый символ кофейной культуры из Джакарты – фото
В Индонезии кофейная культура сейчас быстро растет, особенно в крупных городах. Именно поэтому сегодня кофейни появляются по всей стране из-за увеличения спроса на кофе. Этот "кофешоп" один из самых популярных не только в индонезийской столице, но и во всей стране. Светлый интерьер Kisaku сочетается с древесной облицовкой.
Kisaku это не только кофейня, но и социальное пространство, сообщает Archdaily.
Обратите внимание: Строгий минимализм: классическое сочетание черного и белого цветов в интерьере таунхауса – фото
Кофешоп расположен в самом центре делового района Джакарты, и выполняет функцию оазиса посреди многолюдного города, сосредоточившись на продажах кофе с собой. Впрочем, позавтракать можно и внутри, тем более, что интерьер здесь заслуживает внимания.
Стойка здесь кажется бетонной / Фото Archdaily
Кисаку – японское слово, которое означает положительный, открытый и дружелюбный характер. Несмотря на свой минимализм, интерьер получился достаточно уютным. К тому же, цветовая палитра, которая состоит из белоснежных стен и бетонной плитки, была сбалансирована теплом натуральной дубовой древесины.
Дерево действительно добавило уют в интерьер / Фото Archdaily
Гипнотическое действие на посетителей в интерьере должен производить странный декор в виде позвоночника животного. Конструкция состоит из 25 подвижных костяных элементов, которые подвешены к потолку тонкими проволочками.
К теме: Инклюзивный интерьер: французская студия презентовала революционные изменения в квартирах – фото
Декор в кафе довольно странный / Фото Archdaily