Интерьер пяти чувств: сочетание комфорта и простоты из Бразилии – фото
Дизайнерская фирма воплотила в жизнь концепцию "живого дома". Внутри помещение имеет деревянную облицовку и тщательно отобранные изделия декора. Весь дом состоит лишь из одной комнаты, которая поделена на различные функциональные зоны.
Помещение рассчитано на семейную пару, пишет Archdaily.
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Дизайнеры использовали деревянные доски и рамы со стеклом, чтобы создать визуальную иллюзию и внести зелень в пространство, давая людям представление, что они в лесу.
В гостиной также есть камин / Фото Archdaily
Мы хотели стимулировать пять чувств человека с помощью запахов, звуков, природных материалов, растений и освещения,
– рассказали дизайнеры.
Также квартира имеет небольшую террасу / Фото Archdaily
Небольшая площадь квартиры заставила дизайнеров продумать каждый сантиметр помещения.
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