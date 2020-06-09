Дизайнерская фирма воплотила в жизнь концепцию "живого дома". Внутри помещение имеет деревянную облицовку и тщательно отобранные изделия декора. Весь дом состоит лишь из одной комнаты, которая поделена на различные функциональные зоны.

Помещение рассчитано на семейную пару, пишет Archdaily.

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Дизайнеры использовали деревянные доски и рамы со стеклом, чтобы создать визуальную иллюзию и внести зелень в пространство, давая людям представление, что они в лесу.



В гостиной также есть камин / Фото Archdaily

Мы хотели стимулировать пять чувств человека с помощью запахов, звуков, природных материалов, растений и освещения,

– рассказали дизайнеры.



Также квартира имеет небольшую террасу / Фото Archdaily

Небольшая площадь квартиры заставила дизайнеров продумать каждый сантиметр помещения.

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