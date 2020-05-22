Интерьер в плоском доме: пример комфортного жилья в крохотном помещении

Плоский дом построили в зоне плотной застройки в одном из городов Японии. В таких условиях дизайнеры решили не разделять помещение на отдельные комнаты стенами, а с помощью портальных рамок и перепада высот только зонировать его. В результате квартира внутри похожа на аллею.

Этот район связан с горами, расположенными между севером Осаки и югом Киото, и уклоном местности с севера на юг, сообщает Archdaily.

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Разделение комнат классическим способом, то есть с помощью стен, отвергли. В результате дизайнеры придумали другой способ. К опорным столбам прикрепили фанеры, которые образовали портальные рамки и таким образом обеспечили зонирование помещения.



В квартире используют все свободное место / фото: Archdaily

В частности, на втором этаже частное пространство тянется через три спальни, рабочую зону и так далее.



Участок, на котором расположен дом, длинный, но узкий / фото: Archdaily

По такой модели строительства вы можете увидеть все помещение от одного конца до противоположного (20 метров). Именно таким образом вы полностью сможете прочувствовать дом с узким фасадом.



Коридор просматривается вдоль всего помещения / фото: Archdaily

Гостиная, столовая и кухня разместились на первом этаже. Обеденный стол здесь тоже довольно длинный.

Лестницы между этажами расположены в центре здания.

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