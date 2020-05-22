Интерьер в плоском доме: пример комфортного жилья в крохотном помещении
Плоский дом построили в зоне плотной застройки в одном из городов Японии. В таких условиях дизайнеры решили не разделять помещение на отдельные комнаты стенами, а с помощью портальных рамок и перепада высот только зонировать его. В результате квартира внутри похожа на аллею.
Этот район связан с горами, расположенными между севером Осаки и югом Киото, и уклоном местности с севера на юг, сообщает Archdaily.
Похожее: Как правильно обустроить маленькую квартиру: полезные советы и фото
Разделение комнат классическим способом, то есть с помощью стен, отвергли. В результате дизайнеры придумали другой способ. К опорным столбам прикрепили фанеры, которые образовали портальные рамки и таким образом обеспечили зонирование помещения.
В квартире используют все свободное место / фото: Archdaily
В частности, на втором этаже частное пространство тянется через три спальни, рабочую зону и так далее.
Участок, на котором расположен дом, длинный, но узкий / фото: Archdaily
По такой модели строительства вы можете увидеть все помещение от одного конца до противоположного (20 метров). Именно таким образом вы полностью сможете прочувствовать дом с узким фасадом.
Коридор просматривается вдоль всего помещения / фото: Archdaily
Гостиная, столовая и кухня разместились на первом этаже. Обеденный стол здесь тоже довольно длинный.
Лестницы между этажами расположены в центре здания.
Читайте также: Как обустроить полностью деревянный интерьер дома: пример из Австралии – фото
Смотрите больше фото узкого дома: