Интерьер дома для большой семьи: как предоставить приватность каждому показывают в Индии – фото

На фоне проблем с ростом населения в Индии, добавляется также проблема обеспечения населения жильем. Именно поэтому сегодня многие индусы вынуждены жить в маленьких квартирах или в домах со всей семьей. Как решить эту проблему с помощью удачного интерьера – читайте в материале.

В этом доме живет семья из трех поколений, которая хотела получить определенную приватность для каждого, при этом не создавая отдельных квартир, пишет Archdaily.

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Дом двухэтажный, поэтому дизайнеры отталкивались от потенциала пространства.



Яркие мебли разбавляют пастельные цвета интерьера / фото: Archdaily

Возможности сквозного атриума использовали для естественного освещения и перекрестной вентиляции, сохраняя пространство свободными и прозрачными, только разделяя его разными масштабами.



Веранда является частью пентхауса семьи / фото: Archdaily

Войдя в дом, вы наткнетесь на кирпичную стену, которая защищает интерьер первого этажа от посторонних глаз. Центром здесь стала большая гостиная с четырьмя колоннами. По периметру комнаты располагаются остальные комнаты.

На первом этаже живет старшее поколение семьи. Также здесь разместили кухню, столовую и домашнюю студию.



С домашнего кинотеатра можно выйти на террасу / фото: Archdaily

На верхнем этаже расположены две спальни для взрослых, и спальня малыша, которая связана с кабинетом. Также владельцы захотели обустроить домашний кинотеатр, который переходит в зеленый террасный сад.



Владельцы также имеют домашнюю студию в доме / фото: Archdaily

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Интерьер дома соединил природные материалы. Стены облицованы деревом, бетонная штукатурка и обнаженный кирпич – стали основной темой внутри виллы. Комнаты в помещении остаются успокаивающими и комфортным, а красочная мебель придает им контраста.