Романский стиль в интерьере: особенности и советы по обустройству – фото

Романский стиль в интерьере тесно переплетен с одноименным направлением в архитектуре. Тогда все усилия были направлены на создание толстостенных замков и церквей. Интерьер в романском стиле тоже навевает атмосферу средневековья. Каковы особенности его оформления – читайте в нашем материале.

Лучше всего романский стиль подойдет большому частному дому.

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Особенности романского стиля в интерьере

Цвета



Темные цвета присущи романскому стилю / Фото: Редиком

В романском стиле преобладают темно-серые и темно-коричневые оттенки для кухни и гостиной. Ванная комната и спальня может иметь более светлый тон. Хорошо будут гармонировать белый в контрасте с коричневым или черным.

Стены, пол и потолок

Стены чаще всего отделывают природным камнем и деревянными модулями. Сегодня в романском стиле используют декоративную тиньку темного оттенка и настенную живопись.

Пол укладывают из природного камня, мозаики или керамической плитки. Потолок оформляется кессонами.

Мебель



Мебель должна выглядеть старинной / фото: Mebelok

Мебель должна быть максимально простой и грубой. Нередко используются металлические вставки и резьба. Относительно цветов, то больше всего подойдут черные, красные и коричневые краски.

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Декор



Также стоит купить большую люстру / фото: Фермер

Колонны, большие вазы, картины, гербы и массивные колонны – лучше всего подойдут романскому стилю в роли декора.

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