Романский стиль в интерьере: особенности и советы по обустройству – фото
Романский стиль в интерьере тесно переплетен с одноименным направлением в архитектуре. Тогда все усилия были направлены на создание толстостенных замков и церквей. Интерьер в романском стиле тоже навевает атмосферу средневековья. Каковы особенности его оформления – читайте в нашем материале.
Лучше всего романский стиль подойдет большому частному дому.
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Особенности романского стиля в интерьере
Цвета
Темные цвета присущи романскому стилю / Фото: Редиком
В романском стиле преобладают темно-серые и темно-коричневые оттенки для кухни и гостиной. Ванная комната и спальня может иметь более светлый тон. Хорошо будут гармонировать белый в контрасте с коричневым или черным.
Стены, пол и потолок
Стены чаще всего отделывают природным камнем и деревянными модулями. Сегодня в романском стиле используют декоративную тиньку темного оттенка и настенную живопись.
Пол укладывают из природного камня, мозаики или керамической плитки. Потолок оформляется кессонами.
Мебель
Мебель должна выглядеть старинной / фото: Mebelok
Мебель должна быть максимально простой и грубой. Нередко используются металлические вставки и резьба. Относительно цветов, то больше всего подойдут черные, красные и коричневые краски.
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Декор
Также стоит купить большую люстру / фото: Фермер
Колонны, большие вазы, картины, гербы и массивные колонны – лучше всего подойдут романскому стилю в роли декора.
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