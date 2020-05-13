Интерьеры из кедра и эвкалипта: фото экологического спа-центра в Австралии

Австралийская архитектурная компания Esoterico разработала экологичный дизайн спа-центра в Мельбурне. Здесь присутствуют кедровая мебель, стены отделаны деревом эвкалипта, а перегородки сделаны из стали. Само помещение стоит на берегу океана.

Спа-центр расположен в здании бывшего ресторана, пишет Dezeen.

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Среди прочего здесь можно найти ледяные бани, сауны, тренажерный зал и соковый бар. Интерьер создан так, чтобы подражать манере австралийского образа жизни. В процессе дизайна были рассмотрены все чувства человека – от света до тактильных ощущений, а также особых ароматов.



Вход в сауну сделан в индустриальном стиле / фото: Dezeen

Ключевые особенности центра включают большое количество естественного света и использование деревьев, которые являются родными для Австралии, например, кедр и эвкалипт.



Внутри стены сауны облицованы деревом / фото: Dezeen

Дизайнерский подход представлял собой обычную организацию пространства со сдержанной и тщательно продуманной палитрой материалов,

– рассказали представители компании.



Смесь стилей отличает помещение от других / фото: Dezeen

Здесь учли практику использования текстур и цветов, которые связаны с зеленью и открытым пространством.



Дерево играет ключевую роль в интерьере / фото: Dezeen

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Рецепция здесь сделана в минималистическом стиле. Некоторые светильники, умывальники и подставки, изготовлены из контрастного оранжевого гранита. Некоторые поверхности также были отделаны массивом из белых плиток, которые вырезали вручную.



Рецепция хорошо освещена и сделана в минималистическом стиле / фото: Dezeen

Архитекторы также позаботились о постепенном переходе от естественного освещенного открытого входа в более темные и интимные помещения, такие как тренажерный зал и сауна.