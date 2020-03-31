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Инженер разработал боксы для изоляции больных, которые надуваются за несколько часов – видео

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Бокс внешне напоминает палатку / Dezeen

Немецкий архитектурный инженер Грегори Куинн разработал шаровидные боксы SheltAir. Изобретение будет помогать побороть пандемию COVID–19. Такие боксы надуваются за 8 часов.

О разработке пишет известный дизайнерский журнал Dezeen.

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SheltAir имеет шарообразную форму и состоит из сетчатой оболочки и пластиковых стержней. Подушка, которая надувается перед окончательным закреплением, состоит из полиэстера.


Для монтажа такого бокса нужно потратить около 8 часов / фото: Dezeen

Такой импровизированный бокс будет иметь внутри герметичную среду, что является важным условием для изоляции больных вирусными инфекциями.


Такие конструкции довольно прочны, чтобы выдержать погодные условия и даже вес взрослого человека / фото: Dezeen

Это похоже на скорлупу яиц, которая очень жесткая, но очень легкая и тонкая,
– рассказал Грегори Куинн.

Сейчас проект передали Всемирному банку с целью оценки изобретения и получения финансирования для массового производства.

Сначала SheltAir был задуман как убежище для защиты от катастроф беженцев, как часть проекта "Здоровое жилье для переселенных" от университета Бат и Кембридж.

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Такие боксы помогут лечить большое количество больных / фото: Dezeen

Всего в мире более полумиллиона больных коронавирусом, а население большинства стран находится на карантине.

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Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Дизайн Архитектура
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