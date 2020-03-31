Инженер разработал боксы для изоляции больных, которые надуваются за несколько часов – видео

Немецкий архитектурный инженер Грегори Куинн разработал шаровидные боксы SheltAir. Изобретение будет помогать побороть пандемию COVID–19. Такие боксы надуваются за 8 часов.

О разработке пишет известный дизайнерский журнал Dezeen.

К теме: Влияние коронавируса: дизайнеры придумали приспособления, чтобы не касаться дверных ручек – фото

SheltAir имеет шарообразную форму и состоит из сетчатой оболочки и пластиковых стержней. Подушка, которая надувается перед окончательным закреплением, состоит из полиэстера.



Для монтажа такого бокса нужно потратить около 8 часов / фото: Dezeen

Такой импровизированный бокс будет иметь внутри герметичную среду, что является важным условием для изоляции больных вирусными инфекциями.



Такие конструкции довольно прочны, чтобы выдержать погодные условия и даже вес взрослого человека / фото: Dezeen

Это похоже на скорлупу яиц, которая очень жесткая, но очень легкая и тонкая,

– рассказал Грегори Куинн.

Сейчас проект передали Всемирному банку с целью оценки изобретения и получения финансирования для массового производства.

Сначала SheltAir был задуман как убежище для защиты от катастроф беженцев, как часть проекта "Здоровое жилье для переселенных" от университета Бат и Кембридж.

Похожее: Носить маски станет удобнее: в Китае придумали специальное приспособление для медиков – видео



Такие боксы помогут лечить большое количество больных / фото: Dezeen

Всего в мире более полумиллиона больных коронавирусом, а население большинства стран находится на карантине.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке