Использование ярких цветов: в Австралии дизайнеры представили смелый интерьер - фото
Интерьерная студия Esoteriko выбрала светлые цвета и натуральные материалы для каждой комнаты этого дома в Сиднее, кроме одной спальни, которая окрашена в ярко-синий цвет. Всего здание имеет три этажа и предназначено для проживания большой семьи.
Строительство здания началось в 1920 году, однако другие два достроили аж 70 лет спустя, сообщает Dezeen.
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Из-за постоянных манипуляций с достройками, интерьер помещения утратил свою целостность.
Внутри использовали много дерева / Фото Dezeen
Хоть дом был большой, просторы порой выглядели здесь неуклюже и запутанно,
– рассказал один из дизайнеров.
В комнате есть только одна комната, которая сильно выбивается из общей палитры / Фото Dezeen
В целом для оформления интерьера была выбрана последовательная палитра материалов и отделок, которые помогут соединить между собой пространства, включая дерево и камень, натуральный текстиль и оттенки белого и серого.
Синий также является самым популярным в этом году / Фото Dezeen
Однако дизайнеры решили сделать одно исключение и покрасили одну из комнат в яркий синий цвет – любимый оттенок дочери владельцев.
На первом этаже расположена кухня с большим панорамным окном, а ее изюминкой является большой мраморный стол.
В доме в общем есть две гостиные / Фото Archdaily
В целом на первом этаже четыре спальни, вместе с гостиной и синей комнатой. На уровне подвала также есть еще одна спальня и гостиная.
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Ступеньки были сделаны из древесины местного кедра / Фото Archdaily
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