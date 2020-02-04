Итальянский бренд представил коллекцию мебели для открытого пространства – фото

Итальянская дизайнерская студия представила свою первую полную коллекцию. Туда вошли мебель, ковры и декор, которые предназначены для использования на улице.

Дизайнеры также переоформили классическое кресло Шарлотты Перриан и "кровать любви" Патрисии Уркиолы, пишет Dezeen.

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Особое внимание уделили реновации кресла отеля Doron Perriand. Его разработали еще в 1947 году для зимнего спортивного курорта во французских Альпах.



Кресла легко можно использовать даже в сложных погодных условиях / фото: Dezeen

Использование толстых древесных элементов с несколько шероховатым видом подчеркивает естественную взаимосвязь кресла с природой и открытым воздухом,

– рассказала представительница студии.

"Кровать любви" от Патрисии Уркиолы сразу завоевала любовь других дизайнеров.



Кровать создана специально для релакса / фото: Dezeen

Больше всего всем по душе пришлась его круглая форма и способ крепления основы и навеса к металлическому каркасу с помощью веревок.

Набор из трех больших подушек, обитых водоотталкивающей тканью, формирует спинку. Другие подушки можно добавить для создания игривой и комфортной обстановки или отдыха.



Композиция из дивана и стола специально для летних террас / фото: Dezeen

Я думаю, что стремление к качественной мебели на улице усиливается, потому что терраса на улице воспринимается как часть дома,

– рассказала одна из представительниц студии Барбара Леман.

В Cassina Perspective Goes Outdoor также входит диван, кресло и журнальный столик от Филиппа Старка.

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Еще одна интересная композиция / фото: Dezeen

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