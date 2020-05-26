Из подручных материалов: фото современного интерьера офиса в старом советском здании в Киеве

Офис производителя строительных материалов из Киева под названием "Ковальская" обновили с помощью простых подручных материалов. Реновацией занялся творческий дуэт украинских дизайнеров – Артем Тригубчак и Лера Брумина. В проекте использовали бетонные плиты, песок и брусчатку для модификации мебели и перегородок внутри офиса.

Офис площадью 1 120 квадратных метров раскинулся на двух этажах здания старого завода советских времен, пишет авторитетное издание Dezeen.

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Нижний этаж здесь посвящен продажам и содержит приемную зону, выставку товаров, небольшой офис и кухню. На верхнем этаже размещены частные кабинеты и конференц-залы.

В проектировании дизайна Артем Тригубчак и Лера Брумина объяснили, что монументальная мозаичная панель, которая размещена на фасаде фабрики, а также крупные пропорции здания послужили источником вдохновения для проекта.



На фасаде офиса есть большая мозаика советских времен / Фото: Dezeen

Принимая во внимание, что компания занимается производством строительных материалов, в интерьер офиса интегрировали большое количество собственных материалов.

Свои материалы компания использовала в перегородке в зоне ожидания, и бетонные плиты, которые были использованы для изготовления основы сидения и стола скамейки.



Перегородка на первом этаже офиса / Фото: Dezeen

На верхнем этаже в качестве напольного покрытия выступает голубой линолеум. Также смесь мраморного песка была использована для создания фактурной обработки поверхности на некоторых стенах.

Некоторые столы имеют лесной зеленый или кобальтовый синий цвет, а другие – вишнево-красные.



Цвет столов отличается в каждом кабинете / Фото: Dezeen

Система освещения, которая проходит по потолку приемного отделения и офиса продаж, состоит из рядов больших круговых светильников.

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