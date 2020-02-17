Из цельного дерева: как выглядит самое высокое здание в Швеции – фото

Компания CF Møller Architects показала несколько фотографий здания Кайстаден, которое недавно завершили в городе Вестер и пока это самый высокий дом из дерева в Швеции – 8,5 этажей.

Дом оборудован как жилой и его строительство было завершено в 2019 году. Конструкция максимально проста – поперечные бруски закреплены механическими винтами. Это дает возможность его разбирать на первоначальные детали и использовать повторно.

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Шведская компания CF Møller Architects решила использовать для строительства древесину с многослойным покрытием, поскольку она является возобновляемой и "эко-френдли" – оставляет меньший след углерода, чем другие традиционные строительные материалы, такие как бетон, например.

Что известно о компании CF Møller Architects

Датская студия архитектуры с 1924 года, основатель – Кристиан Фредерик Меллер. Последний проект студии – офис Lego в Биллунде (Дания), содержащий гигантские кирпичи в фасаде.



Архитекторы считают, что квартира в таком доме увеличивает уровень благосостояние

Здание в Кайстадене является новой главой в истории строительства, поскольку на сегодня это самая высокое шведское здание из твердого бруса,

– отметила партнер проекта Ола Джонсон.

Также Ола отметила, что через исследовательские проекты из древесины авторы сосредоточились на инновациях и способствуют дальнейшей разработке многоэтажек из древесины.



Дом заметно выделяется на фоне стандартных зданий

Деревянный многоквартирный дом в деталях:



– Количество этажей: 8,5

– Количество квартир: 34

Чтобы достичь максимально естественного освещения и лучшего вида из окна, все гостиные в доме расположены с видом на гавань.



Жизнь в таком доме максимально комфортна и экологична

Дом заметно отличается среди стандартных многоквартирников формой "коробка" и наклонной крышей – специально для квартир на последнем, восьмом этаже. А построили это архитектурное чудо всего за три дня.

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