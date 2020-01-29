Известная архитектурная школа закроется после 88 лет существования: причина

Школа архитектуры Фрэнка Ллойда Райта в Талиесине, что в штате Аризона (США), закроется. Причина – отсутствие финансирования.

Школа проводила переговоры о финансовой соглашение с фондом Ллойда Райта, однако достичь согласия не удалось, пишет Dezeen.

Вас заинтересует: Обвитая лентами: в Австралии построили необычное шестиэтажное здание – фото

О новостях сообщила администрация самой школы. В планах уже в июне 2020 года закрыть кампусы в Скоттсдейле и Спринг-Грин.



Так выглядит помещение самой школы / фото: Dezeen

Школа архитектуры в Талиесине не смогла достичь договоренности с Фондом Фрэнка Ллойда Райта о сохранении школы открытой,

– говорится в сообщении.

По словам председателя правления Дана Швайкера, они сделали все возможное, чтобы продлить существование.



Здание находится под защитой UNESCO / фото: Frank Lloyd Wright

Архитектурная школа Райта была основана в 1932 году и считается одной из самых влиятельных в США.

Читайте также: Самые красивые музеи, которые открылись в 2019 году – фото зданий



Сама школа расположена в пустыне штата Аризона / фото: Dezeen

Весенний семестр 2020 года станет последним в истории школы. Студентов, которые сейчас учатся в Талиесине, будут переведены в школу дизайна Института дизайна Государственного университета Аризоны имени Гербергера.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке